Los 20 rehenes que aún permanecían con vida en Gaza, junto con cientos de prisioneros palestinos detenidos en Israel, fueron liberados hoy lunes 13 de octubre como parte del alto al fuego que puso fin -al menos temporalmente- a dos años de guerra que devastaron la Franja de Gaza y dejaron decenas de miles de palestinos muertos.

Hamás anunció hoy que liberará los cuerpos de cuatro de los 28 cautivos israelíes fallecidos, aunque no estaba claro de inmediato cuándo se enviarían el resto de los cuerpos de regreso a Israel; poco después reveló las identidades de estos. Israel dice que ha liberado a más de mil 900 prisioneros como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Hablando ante el parlamento, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu declaró que estaba "comprometido con esta paz", elevando las esperanzas de que la ruinosa guerra, que desencadenó otros conflictos en el Medio Oriente y dejó a muchos cautivos en manos de milicianos, pudiera llegar a su fin. Pero quedan preguntas fundamentales sobre cuándo y cómo.

Multitudes entusiastas recibieron a autobuses de prisioneros liberados en Cisjordania y Gaza, mientras que familias y amigos de los rehenes reunidos en una plaza en Tel Aviv, Israel, estallaron en júbilo y alivio al llegar la noticia de que los cautivos estaban libres.

Trump viaja para firma del acuerdo

El presidente estadounidense Donald Trump voló a la región y se dirigió a la Knéset, el parlamento israelí. Más tarde se dirigirá a Egipto para una cumbre para discutir el acuerdo y los planes de posguerra con otros líderes.

Hablando antes del discurso de Trump en la Knéset, Netanyahu prometió que estaba "comprometido con esta paz".

Agregó: "Hoy, el calendario judío marca el final de dos años de guerra".

Aunque quedan grandes interrogantes sobre el futuro de Hamás y Gaza, el intercambio de rehenes y prisioneros elevó las esperanzas de poner fin a la guerra más mortífera entre Israel y el grupo armado. Se espera que el alto al fuego también venga acompañado de un aumento de la ayuda humanitaria en Gaza, donde algunas zonas están sumidas en la hambruna.

La guerra de dos años en Gaza en números

La guerra comenzó cuando milicianos liderados por Hamás lanzaron un ataque sorpresa en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas mil 200 personas, en su mayoría civiles, y 251 fueron tomadas como rehenes.

En la ofensiva subsiguiente de Israel, más de 67 mil palestinos han sido asesinados, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre civiles y combatientes, pero dice que alrededor de la mitad de los muertos eran mujeres y niños. El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás, y la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra.

El número de muertos crecerá a medida que se saquen cuerpos de los escombros antes inaccesibles por los combates.

La guerra ha destruido grandes extensiones de Gaza y ha desplazado alrededor del 90% de sus dos millones de residentes. También ha desencadenado otros conflictos en la región, ha provocado protestas en todo el mundo y ha llevado a acusaciones de genocidio que Israel niega.

"Gran parte de Gaza es un páramo", dijo el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, a la agencia AP el domingo.

Decenas de miles de israelíes siguieron los traslados de rehenes en retransmisiones públicas en todo el país. En Tel Aviv, familias y amigos de los rehenes estallaron en vítores cuando los canales de televisión anunciaron que el primer grupo estaba en manos de la Cruz Roja.

Los rehenes liberados, todos hombres, se reunieron más tarde con sus familias, y las imágenes publicadas por las autoridades israelíes mostraron reuniones emotivas.

Los cuerpos de los 28 rehenes muertos restantes deben ser entregados como parte del acuerdo, aunque el momento exacto sigue siendo incierto.

Los palestinos en la Cisjordania ocupada por Israel se regocijaron cuando los autobuses que transportaban a decenas de prisioneros liberados de la prisión de Ofer llegaron a Beitunia, cerca de Ramala, mientras Israel comenzaba a liberar a más de mil 900 prisioneros y detenidos como parte del acuerdo.

Más tarde, enormes multitudes se reunieron para recibir a los autobuses que transportaban a otros prisioneros que llegaban al hospital Nasser en la ciudad sureña de Jan Yunis, en Gaza.

Los prisioneros incluyen a 250 personas que cumplen cadenas perpetuas por condenas en ataques contra israelíes, además de mil 700 capturados en Gaza durante la guerra y retenidos sin cargos. Serán devueltos a Cisjordania o Gaza o enviados al exilio.

Más de 150 prisioneros fueron enviados a Egipto por Israel y llegaron al cruce de Rafah de Gaza con Egipto el lunes por la tarde, según un funcionario egipcio, que tenía conocimiento directo de la aplicación del acuerdo. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios.

Mientras tanto, el Foro de Familias de Rehenes, una organización de base que representa a muchas de las familias de los rehenes, declaró que cuatro cuerpos debían ser devueltos el lunes. Añadió que estaba "asombrado y consternado" de que tan pocos estuvieran regresando.

Una comisión internacional trabajará para localizar a los rehenes fallecidos que no sean devueltos dentro de las 72 horas, dijo Gal Hirsch, coordinador de Israel para los rehenes y los desaparecidos.

El fin de la guerra

El regreso de los rehenes cierra un capítulo doloroso para Israel. Desde que fueron capturados en el ataque que desencadenó la guerra, los noticieros han marcado sus días en cautiverio y los israelíes han llevado pines y cintas amarillas en solidaridad. Decenas de miles se han unido a sus familias en manifestaciones semanales pidiendo su liberación.

A medida que la guerra se prolongaba, los manifestantes acusaron al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de demorarse por motivos políticos, incluso cuando él acusaba a Hamás de intransigencia. La semana pasada, bajo fuerte presión internacional y creciente aislamiento para Israel, los enemigos acérrimos acordaron el alto el fuego.

En su discurso en la Knéset, Trump indicó a los legisladores israelíes que su país no tenía más que lograr en el campo de batalla y que debía trabajar hacia la paz después de dos años de guerra contra Hamás y conflictos con Hezbollah e Irán.

"Generaciones a partir de ahora, esto será recordado como el momento en que todo comenzó a cambiar", declaró.

"Israel, con nuestra ayuda, ha ganado todo lo que puede por la fuerza de las armas", señaló Trump. "Ahora es el momento de traducir estas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio definitivo de paz y prosperidad para todo el Medio Oriente".

Su discurso fue brevemente interrumpido cuando dos miembros de la Knéset realizaron una protesta y fueron posteriormente retirados de la cámara. Uno levantó un pequeño cartel que decía: "Reconozcan Palestina".

A pesar del optimismo expresado por Trump, quedan muchas preguntas espinosas. Entre las más difíciles está la insistencia de Israel en que un debilitado Hamás se desarme. Hamás se niega a desarmarse y quiere asegurarse de que Israel retire completamente sus tropas de Gaza.

Hasta ahora, el ejército israelí se ha retirado de gran parte de la ciudad de Gaza, la ciudad sureña de Jan Yunis y otras áreas. Las tropas permanecen en la mayor parte de la ciudad sureña de Rafah, en las ciudades del extremo norte de Gaza y en la amplia franja a lo largo de la frontera de Gaza con Israel.

El futuro gobierno de Gaza también sigue sin estar claro. Según el plan de Estados Unidos, un organismo internacional gobernará el territorio, supervisando a los tecnócratas palestinos que gestionan los asuntos cotidianos. Hamás ha dicho que el gobierno de Gaza debe ser resuelto entre los palestinos.

Más tarde, este lunes 13 de octubre, Trump se dirigirá a Egipto, donde él y el presidente egipcio Abdul Fatá el Sisi liderarán una cumbre con líderes de más de 20 países sobre el futuro de Gaza y el Medio Oriente en general.

El líder palestino Mahmud Abás llegó a la ciudad turística de Sharm el-Sheij en Egipto para asistir a la reunión.

El plan prevé un papel futuro para la Autoridad Palestina, algo a lo que Netanyahu se ha opuesto durante mucho tiempo. Pero requiere que la autoridad, que administra partes de Cisjordania, se someta a un programa de reformas exhaustivas que podría llevar años.

El plan también prevé una fuerza de seguridad internacional liderada por árabes en Gaza, junto con policías palestinos entrenados por Egipto y Jordania. Dijo que las fuerzas israelíes abandonarían las áreas a medida que esas fuerzas se desplieguen. Alrededor de 200 tropas estadounidenses están ahora en Israel para monitorear el alto el fuego.

El plan también menciona la posibilidad de un futuro Estado palestino, otra línea roja para Netanyahu.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF