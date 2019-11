Pendientes de aplicar, más de 929 mil vacunas en Jalisco

La Secretaría de Salud confirma que faltan por aplicar 929 mil 433 biológicos en Jalisco, con la intención de completar el esquema nacional de vacunación: 719 mil 867 dosis son para menores de nueve años.

Para Cristina Reynoso, coordinadora del Programa de Vacunación Universal, la cifra parece alarmante; sin embargo, las personas no han perdido los biológicos y pueden recuperar la protección contra sarampión, rubéola, tuberculosis, difteria, tétanos, poliomielitis e influenza, entre otras.

De las 12 Regiones, Centro, Altos Norte y Sur tienen el mayor rezago, en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos e Ixtlahuacán del Río.

Arturo Lemus, presidente de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones en el Congreso local, pedirá un informe sobre las acciones de vacunación en la Entidad, principalmente porque se avecina el invierno.

Culpan a la Federación por el retraso en la vacunación

A menos de dos meses de que termine el año, en la Entidad faltan por aplicar 929 mil 433 biológicos incluidos en el esquema nacional de vacunación. De la cantidad, 719 mil 867 dosis son para menores de nueve años y 209 mil 566 para adolescentes y adultos. Hasta el mes de octubre se pusieron 1.1 millones vacunas, por lo que faltaría la mitad para la cobertura estimada, de acuerdo con información que el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco brindó mediante Transparencia.

Cristina Reynoso Bautista, coordinadora del Programa de Vacunación Universal, explica que la cifra parece alarmante, pero no se trata de una población que perdió las vacunas, sino que todavía pueden recuperar la protección que éstas brindan. Además, están avanzando para completar los esquemas de vacunación.

"Es muy importante para la salud que se completen los esquemas de vacunación para evitar enfermedades. Si no cuentas con tu cartilla nacional, acude a la unidad de salud". Secretaría de Salud Federal

Tras el desabasto de los primeros meses del año, afirma que ya cuentan con biológicos como la triple viral, contra sarampión, rubéola y parotiditis. “Ya están disponibles en las unidades. La semana pasada nos llegó otra parte y estamos en el proceso de distribución. Y tenemos en almacén cerca de 59 mil dosis. Ya no hay desabasto en Jalisco”.

La funcionaria acepta que el retraso en la entrega por parte de la Federación influyó para que falten tantas dosis por aplicar, ya que no llegaron desde enero pasado.

“Como la mayoría de los biológicos viene de nivel federal, van arribando en diferentes meses. Se nos retrasó un poquito, pero estamos tomando de nuevo el control”.

Detalla que dependen de la logística federal en relación a la distribución de las vacunas. Actualmente están a la espera de la entrega del biológico BCG para bebés recién nacidos (contra la tuberculosis) y la DTP (protege contra difteria, tos ferina y tétanos), aunque en el caso de ésta última los niños de cuatro años están recibiendo otro biológico que la suple.

Remarca que se tiene abasto en biológicos pentavalente acelular (difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas por haemophilus influenza del tipo B), hepatitis, rotavirus, neumocócica conjugada y triple viral (contra sarampión, rubéola y parotiditis).

En el cuadro de adolescentes y adultos, la doble viral, contra sarampión y rubéola, todavía no se distribuye porque aún no reciben la cantidad necesaria para cubrir todas las unidades de salud. También hay dosis disponibles para proteger del virus de papiloma humano y la vacuna contra el tétanos y difteria, por lo que se pide a la población que quedó sin algún refuerzo que revise su cartilla y acuda a su centro de salud más cercano.

Metrópoli y Los Altos, con el mayor rezago

Las regiones Centro, Altos Norte y Altos Sur son las demarcaciones donde más falta aplicar los 929 mil 433 biológicos del esquema nacional de vacunación.

El OPD Servicios de Salud en Jalisco reporta que de las 719 mil 867 vacunas destinadas a menores de nueve años, deben distribuir 494 mil 691 dosis a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos e Ixtlahuacán del Río.

En los faltantes para este rubro se contemplan los biológicos pentavalente acelular (difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas por haemophilus influenza tipo B), hepatitis B, DTP (contra difteria, tos ferina y tétanos), rotavirus, neumocócica conjugada y triple viral (defiende contra sarampión, rubéola y parotiditis).

En Altos Norte requieren aplicar 24 mil 968 biológicos para los municipios Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos, San Juan de los Lagos y Teocaltiche. En Altos Sur faltan 23 mil 625 vacunas para Acatic, Arandas, Jalostotitlán, San Miguel el Alto, Tepatitlán y Yahualica. En Puerto Vallarta falta la aplicación de 31 mil 189 dosis.

Por otro lado, en el esquema para adolescentes y adultos se deben distribuir 209 mil dosis de doble viral (sarampión y rubéola), virus de papiloma humano y TD (contra tétanos y difteria), principalmente en Zapopan (46 mil 706), Guadalajara (36 mil 157), Tlaquepaque (22 mil 206), Tonalá (20 mil 043), Tlajomulco (19 mil 719) y El Salto (seis mil 165).

La Secretaría de Salud Federal sugiere que los padres de familia lleven a los centros de salud a los menores de edad que no hayan recibido las vacunas correspondientes.

“Recuerda que es muy importante para la salud que se completen los esquemas de vacunación para evitar enfermedades. Si no cuentas con tu cartilla nacional, acude a la unidad de salud, ahí se te proporcionará información y se te repondrá tu cartilla correspondiente”.

De acuerdo con la dependencia, las vacunas ayudan al sistema inmunológico del organismo a construir memoria y para defenderse de los microorganismos con los que entra en contacto creando defensas (anticuerpos).

“El sistema inmunológico de un niño vacunado reconoce a una bacteria o virus cuando entra en el cuerpo humano y la combate antes de que origine la enfermedad”.

Niños y adultos mayores son los grupos más sensibles al contagio de la influenza estacional. ARCHIVO / EL INFORAMADOR

Solicitan informe

El presidente de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones en el Congreso del Estado, Arturo Lemus, indica que pedirán un informe acerca de la situación de las acciones de vacunación en la Entidad.

“Es grave que no se atienda el tema porque hay enfermedades que se han erradicado a través de las campañas de vacunación. Hemos palpado en las brigadas médicas poca acción… por la gran cantidad de personas que acude a vacunarse”.

Destaca que desde diciembre del año pasado realizan brigadas médicas en las colonias, en conjunto con personal de la Secretaría de Salud. En los módulos itinerantes brindan servicios relacionados a la detección de cáncer de próstata, atención de problemas visuales y campañas de vacunación, con oferta de biológicos que protegen de tétanos e influenza.

"Las campañas, la socialización y la sensibilización son deficientes". Arturo Lemus, presidente de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones en el Congreso del Estado.

Calcula que en el periodo mencionado han aplicado alrededor de dos mil vacunas en colonias como El Zalate, Lagos de Oriente, Hermosa Provincia y Talpita.

“Estuvimos recientemente en San Rafael, notamos mucho interés de la gente, pero también existe desconocimiento. Se acercan a pedir y preguntan mucho por los biológicos, entonces presumimos que no hay”.

Subraya que han identificado esta situación principalmente en los adultos mayores.

El integrante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) recomienda a la ciudadanía que acuda a los centros de salud, ya que la prevención de estas enfermedades es clave para mantener las metas alcanzadas en los últimos años.

Pide que biológicos lleguen a todos los municipios

La diputada Mariana Fernández solicita que la aplicación de las vacunas faltantes “lleguen a los 125 municipios” de la Entidad, sobre todo en el caso de los bebés a los que no les aplicaron a tiempo la vacuna triple viral.

“Porque es la primera protección que reciben, que lleguen a todos los lugares. No era posible que 10% de los bebés en Jalisco no tuviera estas vacunas, y seguramente les están faltando en el interior del Estado… no en las zonas metropolitanas”.

Indica que a la bancada priista le preocupa la desprotección que ha surgido en el tema de la salud, donde no se pueden permitir los recortes presupuestales.

“El tema es que pareciera que hay muchos recursos de salud detenidos a nivel Federación, entonces Jalisco fue de los que sufrió consecuencias. Antes había cientos de promotores que se pagaban con recurso federal y eran los mismos que hacían campañas de concientización”.

Por ese motivo, presentó un acuerdo legislativo para que el Estado compre sus propias vacunas para prevenir y contener las enfermedades de sarampión, rubéola, parotiditis y los diversos tipos de influenza, y de esta forma evitar defunciones por enfermedades prevenibles mediante vacunación.

Para dar suficiencia presupuestaria a la compra de vacunas, se propone reducir 5% el gasto de Comunicación Social en el presupuesto estatal de 2020 del Gobierno del Estado y los principales municipios de la metrópoli.

“Con eso puede haber una bolsa de 17 millones y podemos aplicar 150 mil vacunas no solamente para el tema de los bebés, sino para el tema de la influenza, que ya va a empezar a fluir en estos meses”.

En el documento dirigido al gobernador Enrique Alfaro, también se hizo un llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que libere el gasto público programado en el Presupuesto de Egresos de la Federación relacionado al ejercicio fiscal 2019, sobre todo en lo referente a la salud.

“Apenas va a empezar la discusión de todo el presupuesto, y seguramente será en el mes de diciembre cuando empecemos a hablar de ello”.

Pueden recuperar dosis

Cristina Reynoso Bautista, coordinadora del Programa de Vacunación Universal, enfatiza que es fundamental atender a las personas que no se aplicaron algún refuerzo de acuerdo con el tiempo en el que les tocaba recibir el biológico.

“Lo principal sería que estén muy pendientes de su cartilla de vacunación y, si tienen dudas, que vayan a un centro de salud para revisar su esquema. Si se les pasó alguna dosis, se les vuelve a aplicar el refuerzo”.

Aunque en la Entidad los movimientos contra las vacunas no tienen mucha fuerza, lo que sí llega a causar un impacto son notas de otros países que circulan en redes sociales, las cuales desinforman a los ciudadanos. En ese sentido se sugiere la consulta de fuentes oficiales.

"Lo principal sería que estén muy pendientes de su cartilla de vacunación y, si tienen dudas, que vayan a un centro de salud para revisar su esquema. Si se les pasó alguna dosis, se les aplica el refuerzo". Cristina Reynoso Bautista, coordinadora del Programa de Vacunación Universal.

Dice que plantean varias acciones para aumentar los resultados en la materia. Por ejemplo para adolescentes y adultos, la vacuna de tétanos se pone a partir de los 15 años. “Como parte de las estrategias es acudir a secundarias y preparatorias para brindarles la aplicación del biológico. Sin embargo, hay muchas personas que no se la aplican en ese momento y dejan pasar uno o dos años. Y por eso se puede ver un sesgo en la aplicación”.

En el caso de la vacuna contra la poliomielitis tipo Sabin, menciona que acaba de pasar la campaña, ya que solamente se pone en los meses de octubre, noviembre y febrero.

Aunque faltan por aplicar 929 mil 433 biológicos, según los registros de los sistemas de información, indica que la relación con el equivalente de personas es relativo.

“Por ejemplo, en tétanos, tenemos primera y segunda dosis, así como refuerzo, entonces a la mejor habrá personas que tienen la primera dosis y ya se les aplicó el refuerzo. En personas no se puede estimar de forma exacta porque nos manejamos por cobertura”.

Subraya que también se está aplicando la vacuna hexagonal, que conjunta la pentavalente y la de hepatitis B. La ventaja es que el bebé solamente recibe un piquete, en lugar de dos. La proyección es alcanzar las 90 mil dosis.

La funcionaria adelanta que prevén comenzar 2020 con el remanente de las vacunas de este año, aunque no se tiene un plan en caso de un nuevo desabasto, ya que dice que dependen de la Federación.

El último reporte de la Secretaría de Salud revela que se han aplicado 958 mil 056 dosis a menores de nueve años. EL INFORMADOR / A. Camacho

Aumentan enfermedades prevenibles

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a través del boletín epidemiológico de la semana 44, informa del aumento de casos probables en enfermedades prevenibles por vacunación a nivel nacional. Por ejemplo, hay 695 contagios posibles de hepatitis B, mientras el año pasado sumaban 577.

En parotiditis infecciosa detectan siete mil 220 casos probables, lo que representa 462 más que 2018. En virus de papiloma humano suman 21 mil 345 eventos posibles (dos mil 158 en Jalisco), mientras el año anterior fueron 19 mil 222 casos, de acuerdo con información preliminar.

Según los lineamientos generales del Programa de Vacunación Universal 2019, la identificación con precisión de la población derechohabiente y la responsabilidad en todo el país permiten garantizar el acceso a las vacunas de manera universal.

En el documento se refiere que las vacunas se deben otorgar a todas las personas que lo requieran sin importar su seguridad social, condición socioeconómica, étnica o nacionalidad, ya que el programa se rige por los principios de gratuidad y universalidad. Esto quiere decir que los biológicos no tienen costo.

La política de distribución debe elaborarse un año antes con la finalidad de estimar oportunamente el presupuesto para la adquisición de insumos para el programa de vacunación por cada institución de salud.

A principios de año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que aplicaría tres millones 500 mil dosis de vacunas en todo el país, durante la Primera Semana Nacional de Salud 2019, que se realizó del 23 de febrero al 1 de marzo.

Panorama

Dosis aplicadas a menores de nueve años: 958 mil 056.

Dosis aplicadas a los adolescentes y adultos: 176 mil 706.

Total aplicadas: 1’134,762.

Pendientes en Jalisco Biológicos faltantes Dosis Menores de nueve años Pentavalente acelular 319,379 Neumocócica conjugada 115,153 Rotavirus 114,952 Triple viral 107,161 Biológicos DPT 44,719 Hepatitis B 18,133 Sabin 370 Adolescentes y adultos Tétanos y difteria 105,841 Doble viral 75,386 Papiloma humano 28,339

Las enfermedades prevenibles han resurgido debido a la pobre cultura de vacunación. ARCHIVO / EL INFORMADOR

Reportan el primer caso de influenza

La Secretaría de Salud Federal informó que hay 392 casos confirmados en la temporada de influenza estacional 2019-2020, que inició en la semana 40 (del 29 de septiembre al 05 de octubre). Pese a que en la semana 46 no se tenía ningún caso positivo en Jalisco, en la 47 (del 17 al 21 de noviembre) se registró el primer contagio.

De acuerdo con los datos epidemiológicos, desde el inicio de la semana 40 de 2019, se han notificado siete mil 728 casos de enfermedad tipo influenza e infección respiratoria aguda grave, de los cuales 392 se han confirmado positivos a influenza (5.1%). Las Entidades federativas con mayor proporción de casos positivos de influenza en relación a los casos sospechosos detectados son Chiapas (14.5%), Quintana Roo (14.3%), Tabasco (13.4%), Tamaulipas (10.6%) y Campeche (10.1%). Hasta la semana 47 se registraron 13 defunciones positivas a influenza.

De los siete mil 728 casos probables, 200 corresponden a Jalisco, 28 más que en la semana anterior. Según el informe, aunque la actual temporada de influenza estacional presenta un comportamiento esperado con niveles bajos de actividad viral y una curva epidémica estable ligeramente por arriba del periodo 2017-2018, “los virus estudiados no han presentado cambios antigénicos que alteren su virulencia o patogenicidad conocida, tampoco se ha identificado resistencia a oseltamivir (medicamento para combatir la influenza)”.

El pasado 17 de octubre inició la campaña de vacunación contra la influenza en la Entidad. En ese entonces se dijo que de las dos millones 054 mil 564 vacunas esperadas solamente llegaron 785 mil. La proyección es que para diciembre llegará 70% del total.

Afecta sarampión a menores de ocho años

Hasta el pasado 13 de noviembre sumaban 20 casos de sarampión confirmados en el territorio nacional, lo que significa un aumento con los seis registrados en agosto, según la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal. Ninguno de los eventos ha ocurrido en Jalisco.

Sin embargo, de los 20 contagiados, 10 tienen menos de ocho años de edad; de éstos, seis no contaban con antecedentes de la aplicación del biológico.

La de menos edad fue una bebé de 11 meses, que no había sido vacunada y se enfermó tras el contacto con extranjeros en un evento masivo en la Ciudad de México. La persona más longeva fue una mujer de 54 años que tampoco tenía antecedente de vacuna.

Hay 18 contagios que están asociados a la importación (que se contagiaron fuera del país o mediante personas que vienen de fuera) y otros dos por dictaminar. Cinco casos son de Quintana Roo, cuatro del Estado de México, tres de Tabasco, tres de Chihuahua; el resto de Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Veracruz y Querétaro.

Los últimos enfermos registrados son del mes de octubre y están asociados a que las personas tuvieron contacto con una menor contagiada de tres años, quien viajó a Miami, Estados Unidos. Otros eventos también se relacionan con ciudadanos que efectuaron viajes a París, Francia, o por un vuelo tomado de Filipinas a Australia. De Europa y África es de donde procede el genotipo.

Dejan sin vacunas a bebés

En febrero de este año se detectó que los centros de salud en Jalisco registraron un desabasto de los biológicos que protegen contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), confirmó a este medio el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren.

En agosto pasado, detalló que la cobertura del biológico SRP era de 91% en niños de un año, de acuerdo con el esquema de vacunación. Eso significa que 9% de los bebés que nacieron en los últimos meses no recibieron la vacuna; es decir, alrededor de 30 mil menores de edad.

Por la falta de biológicos, madres y padres de familia informaron que preferían comprar las vacunas en centros privados, por la preocupación de que sus bebés quedaran desprotegidos.

Sin embargo, el secretario sostuvo que la situación no era preocupante debido a que desde hace años no hay casos de sarampión en la Entidad.

“Podemos estar tranquilos. La población que está en mayor riesgo está vacunada. Tenemos la seguridad de que, para diciembre, a más tardar, las vacunas doble y triple estarán cubiertas”.

También destacó que se reforzaría la vigilancia sanitaria contra el sarampión ante la presencia de casos detectados en otras Entidades. La supervisión se realizaría en áreas de acceso, principalmente en los aeropuertos y los puertos marítimos, desde el área llamada como sanidad internacional.