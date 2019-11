Jalisco arranca en el cuarto lugar en casos de influenza

Aún sin terminar la etapa crítica del dengue, la Entidad ya se enfrenta a otra enfermedad viral: la influenza, de la cual actualmente se presentan 33 casos, cuando en 2018 en el mismo periodo había dos registros.

El año pasado, Jalisco se ubicaba en la posición 24 a nivel nacional en la temporada primavera-verano, lapso con menor incidencia de ese padecimiento, pero este año escaló al cuarto sitio. La Secretaría de Salud argumentó que “los que se han confirmado no estaban vacunados”.

La dependencia añadió que en este 2019 ha habido mayor circulación del virus de la influenza por todo el país. Dijo que eso, aunado a la poca cultura de vacunación, ha llevado a que aumenten los casos. Justificó que, de los contagios recientes, nueve de cada 10 reconocieron no haberse aplicado la vacuna.

El escenario en Jalisco es lo opuesto al nacional. En México, en la etapa final de verano hubo una reducción de 50% en casos confirmados.

Ángel Nuño Bonales, director de Promoción de la Salud de la Secretaría estatal en la materia, advirtió que la tendencia de este año puede llegar a ser más agresiva, de acuerdo con expertos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esto, según las secuelas que ha dejado el invierno en el Cono Sur, la Región Andina y Centroamérica.

“Hubo una alta circulación (de influenza) en la temporada invernal. No es un pronóstico, pero sí un termómetro que nos obliga a salir en conjunto a las instituciones de Salud, de Gobierno y sociedad civil en la campaña de vacunación”.

La Secretaría de Salud arrancó la semana pasada una campaña de vacunación contra la influenza en 37 módulos itinerantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Uno de ellos está en la estación Juárez del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

Llegan tarde a Jalisco las vacunas contra la influenza

Pese a que oficialmente la temporada de influenza comenzó el 4 de octubre, y aunque hubo un antecedente de casos elevados durante la transición de primavera a verano (un periodo que regularmente es bajo en ese sentido), las vacunas para reducir el riesgo de contraer esa enfermedad llegaron apenas el 17 de octubre.

No obstante esa demora, Ángel Nuño Bonales, director de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), aseguró que no se puede afirmar que las dosis llegaron tarde. Esto porque, desde que inició el periodo más complicado, no se han confirmado casos de ningún tipo de influenza.

Esperan que en diciembre, en plena temporada de influenza, llegue por lo menos 70% de las dosis que se le prometieron al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco

De hecho, durante las semanas 40 a la 43; o bien, entre el 4 y el 24 de octubre, se han estudiado 64 casos en el Estado. Ninguno de ellos se ha confirmado aún.

“Aquellos (pacientes) que cumplan con la definición de enfermedad tipo influenza se someten a un protocolo de investigación. Si resultan con identificación del virus, éste se tipifica: Si es A H3/N2, A H1/N1 o tipo B”.

Destacó que la vacuna solicitada al Gobierno federal protege contra los tres tipos de virus. Sin embargo, hasta final de mes sólo había llegado al Estado 40% de las dosis que se esperaban: 785 mil.

El funcionario estatal informó que esperan haber recibido por lo menos 70% de las vacunas que se prometieron al Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco para el mes próximo. También resaltó que, a nivel nacional, la circulación de influenza estacional inició en el Estado de Yucatán; es decir, que ya se han presentado los primeros casos, por lo que la distribución es “oportuna”.

La población adulta, entre las prioritarias para la inoculación. EL INFORMADOR / G. Gallo

Pesca la enfermedad… ¡en una clínica!

Mónica de la Paz se contagió de influenza este año. Y el colmo: se infectó en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mientras esperaba la cita de su mamá, quien asistía por un tratamiento.

En la sala de espera, la gente tosía y estornudaba sin cubrirse. “Nadie les decía nada”.

Al ver el escenario, ella misma se condicionó: “Ahí viene mi laringitis”, ya que es propensa a esa enfermedad. Y tres días después, los síntomas comenzaron.

Llegó con fiebre ante su médico familiar y éste le dio la sorpresa: tenía influenza.

“Fue horrible. Tenía muchísimo trabajo y tuve que hacerlo así desde casa, sintiéndome mal tres semanas”.

Reclamó que, incluso en las clínicas, no había personal que les dijera algo a los pacientes o que les acercara algo para cubrirse.

“Lo peor fue dónde me contagie. Ya ni siquiera estaba haciendo frío. Se supone que es un lugar un poco más estéril o cuidado. Debe haber un respeto hacia la gente que asiste”.

Prevención en la entidad, al mínimo

Cada año llegan al Estado en promedio dos millones de vacunas para combatir la influenza, y de acuerdo con Ángel Nuño Bonales, director de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), todas las dosis se terminan.

En un Estado en donde viven 10 millones de personas, significa que regularmente sólo uno de cada cinco habitantes está protegido contra esa enfermedad.

Para este año se prometieron dos millones 054 mil 564 vacunas para el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Sólo ha llegado 40% de las previstas.

Las dosis se aplicarán principalmente a grupos vulnerables, como niños de entre seis meses y cinco años, adultos mayores de 60 años, así como a mujeres embarazadas, personal de salud y a la población que tiene alguna enfermedad crónica. La campaña de vacunación finalizará el 31 de marzo.

“A diferencia de ese enorme reto que hemos tenido que enfrentar como Estado (con el virus del dengue), en el caso de la influenza sí podemos hacer algo desde el sector salud para evitar que el riesgo sea mayor”, manifestó en días pasados el gobernador, Enrique Alfaro.

¿Qué es y cuáles son sus síntomas?

Origen: Es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por el virus de la influenza. Éste puede causar síntomas similares a la gripa (aunque más fuertes), pero si se descuida existe el riesgo de muerte.

Es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por el virus de la influenza. Éste puede causar síntomas similares a la gripa (aunque más fuertes), pero si se descuida existe el riesgo de muerte. Síntomas: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus provoca fiebre superior a los 38 grados, tos seca, dolor de cabeza, muscular, articular y de garganta, severo malestar general, congestión y enrojecimiento nasal, y diarrea.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus provoca fiebre superior a los 38 grados, tos seca, dolor de cabeza, muscular, articular y de garganta, severo malestar general, congestión y enrojecimiento nasal, y diarrea. Diferencia: Debido a su similitud con una gripa común, es necesario acudir al médico en cuanto se presenten los primeros síntomas para que sea él quien realice los estudios necesarios y descarte o confirme la enfermedad.

Debido a su similitud con una gripa común, es necesario acudir al médico en cuanto se presenten los primeros síntomas para que sea él quien realice los estudios necesarios y descarte o confirme la enfermedad. Complicación: La mayoría de las personas que contrae el virus se recupera en un periodo de dos semanas o menos, aunque hay quienes desarrollan complicaciones, como la neumonía, lo que demanda un tratamiento urgente.

El uso de cubrebocas y lavado de manos con gel antibacterial son formas de evitar contagios en los planteles. EL INFORMADOR

Historial Influenza interestacional (semanas 21 a 39 del año) Jalisco México Año Casos Muertes Casos Muertes 2017 3 1 399 15 2018 2 0 894 75 2019 33 1 422 17 Influenza estacional (de la semana 40 del año anterior a la 20 del siguiente) Jalisco México Año Casos Muertes Casos Muertes 2013-2014 9,051 1,111 790 91 2014-2015 2,785 84 106 1 2015-2016 9,271 537 547 47 2016-2017 378 35 127 13 2017-2018 861 25 38 7 2018-2019 9,210 811 184 32

Estados con mayor incidencia Posición Estados Casos confirmados 1 Veracruz 70 2 Quintana Roo 36 3 Cuidad de México 33 4 Jalisco 33 5 Guerrero 30

*Fuente: Informe semanal para la vigilancia epidemiológica de influenza 2019 (semana 39).

A/H3N2: el virus que no se convierte en epidemia

De acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco, aunque la vacuna contra la influenza protege para los tres tipos de virus de influenza, sería favorable para Jalisco el que en esta temporada circulara el serotipo A/H3N2, ya que, por su naturaleza, este virus no se convierte en epidemia.

Recomendaciones básicas para evitar el contagio