Partes del cuerpo que sobreviven después de morir

Seguramente te has preguntado qué pasa con tu cuerpo después de la muerte. ¿Algunas partes siguen funcionando? ¿Las uñas siguen creciendo? ¿Una cabeza puede vivir en un jarro y cobrar vida en el futuro? La respuesta es sí y no.

Una vez que el cuerpo humano muere, tienen que pasar varios días o hasta una semana o dos antes de que todas las partes del cuerpo dejen de funcionar completamente. Cuando tu corazón deja de latir y te nombran clínicamente “muerto,” no tendrás ni una idea de lo que harán contigo. Pero después de que tu corazón deja de latir, se corta el suministro de oxígeno a tu cerebro. Y sin un depósito de glucosa confiable, las células nerviosas mueren entre tres y siete minutos. Así que sí… te mueres. Y no hay vuelta atrás.

Pero, ¿sabías que algunos procesos de tu cuerpo, como la digestión, pueden seguir haciendo lo suyo? Sin embargo, después de eso, técnicamente nada puede sobrevivir la muerte. Así que dile adiós a tus sueños de regresar a la vida como un zombie. ¡Pero no todo es malo! Después de la muerte las uñas siguen creciendo y hasta puedes tener un orgasmo… no es broma. Sólo que no podrás disfrutarlo.