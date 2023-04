1 Hereditary

Perteneciente a la corriente del nuevo cine de terror, Hereditary es una película que aborda los horrores de la maternidad y el peso de los lazos familiares, la herencia que sin saberlo llevamos, la sangre que nos corre entre las venas.

Cuando la hija más pequeña de la familia fallece en un accidente no trágico, sino espeluznante, la familia Graham tiene contados los días. No hay salvación, no hay redención, sino un descenso directo a la pesadilla total.