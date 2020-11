Maradona: Las canciones escritas en honor al ex jugador

4 "Capitán Pelusa” de Los Cafres

Este tema tiene una melodía “pegajosa” que te invita a bailar, mientras cantas: “Pelusa, no sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden… Tu gente, no te cuestiona no se resiente… Te espera con un grito caliente…Con un grito caliente, con un grito caliente”