Lo que llega a Netflix en febrero de 2019

La plataforma de entretenimiento Netflix anunció el repertorio de series, documentales y películas que estrenará el mes de febrero, en la que destacan producciones como "Star Wars: El Despertar de la Fuerza", "Nailed it! México" con Omar Chaparro, "Jonas Brothers: El Concierto", "El Viaje de Arlo" y "The Umbrella Academy".

Este último como estreno estelar, ya que la compañía adaptó del cómic escrito por el ex vocalista de My Chemical Romance, Gerard Way. Netflix, sin embargo, aseguró que más de tratarse de una serie de superhéroes, la historia se centrará en los valores familiares para humanizar a los personajes.

Así que, te invitamos a preparar las palomitas, ponerte cómodo para el maratón y presentarte los mejores estrenos que la plataforma tiene para este mes: