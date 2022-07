4 La frase que recorrió el mundo

¿Quién no ha escuchado alguna vez la icónica frase “Al infinito… ¡y más allá!”? Las célebres palabras quedaron inmortalizadas por Buzz -el juguete- en 1995. Ahora, en Lightyear se revela su origen. La actriz Uzo Aduba, que en la película presta su voz al personaje de Alisha Hawthorne, tuvo el privilegio de pronunciarla dentro de la nueva historia, y explica: “Cuando vemos a Buzz Lightyear, el juguete, decir esa frase a Woody en ese mundo, pensamos que está hablando del espacio, ¿no? Y cuando ves Lightyear te das cuenta que se refiere a la conexión. Tiene que ver con la amistad”. Cuenta la actriz que, cuando llegó el momento de grabar la frase, simplemente se quedó muda. “Cuando estábamos leyendo la escena y llegué a la parte en donde digo «Al infinito», se me hizo un nudo en la garganta. Me dio mucha impresión que esas palabras iban a salir de mi boca y se iban a grabar”, recuerda, con emoción.

Lightyear. ESPECIAL/DISNEY-PIXAR.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM