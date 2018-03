Las películas de Quentin Tarantino, de la peor a la mejor

8

Es arriesgado afirmarlo, sin embargo, podríamos decir que esta es la cinta por la que todos conocen el cine de Quentin Tarantino. Tiene la mejor calificación, es todo un clásico y cuenta con un reparto de estrellas. Tiempos Violentos popularizó de nuevo a John Travolta, puso en la mira a Uma Thurman y reforzó el trabajo de Samuel L. Jackson.

Actualmente, el director se encuentra trabajando en Once Upon a Time in Hollywood, que será protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio y también dirigirá una película de Star Trek, que se convertiría en su décimo largometraje y así, según él, en su última película como director.