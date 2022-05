El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es "modesta" la casa en Houston , Texas, de la directora de Pemex Procurement International (PPI), Carmelina Esquer Camacho, hija de su secretario particular, Alejandro Esquer, pero sus adversarios arman un gran escándalo.

López Obrador dice que no permitirá campañas de xenofobia contra mexicanos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no permitirá que en las campañas de Estados Unidos se desaten cuestionamientos a migrantes mexicanos para ganar votos porque "no aceptamos la xenofobia, no aceptamos el racismo".