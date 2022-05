El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no permitirá que en las campañas de Estados Unidos se desaten cuestionamientos a migrantes mexicanos para ganar votos porque "no aceptamos la xenofobia, no aceptamos el racismo".

"Somos muy respetuosos de las políticas internas de Estados Unidos, pero no vamos a permitir que en las campañas para supuestamente ganar votos se desaten cuestionamientos a migrantes mexicanos, no aceptamos la xenofobia, no aceptamos el racismo".

En conferencia en las instalaciones de del 60 Batallón de Infantería de Cajeme, el jefe del Ejecutivo señaló que si un partido o candidatos piensan que si hablan mal de mexicanos van a sacar votos, lo denunciará para que nuestros paisanos sepan quién es quién.

El Presidente López Obrador recordó que en la unión americana viven casi 40 millones de mexicanos, lo que representan el mayor número de migrantes en ese país.

El Mandatario señaló que insistirá en que Estados Unidos cumpla su compromiso de regularizar a trabajadores mexicanos, porque su deber los migrantes son hombres y mujeres excepcionales y reconocidos por ser de los más trabajadores.

OA