La feria de la vida no será la misma sin “Cepillín”

Uno de los iconos de la televisión mexicana del siglo XX fue Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como “Cepillín”, un tierno payaso que lo mismo actuaba, que cantaba, o era presentador de programas enfocados a las audiencias infantiles. Su personaje contrastaba mucho con su personalidad, pues siempre fue un hombre franco de carácter fuerte y de palabras contundentes.

El artista regiomontano, falleció ayer lunes 8 de marzo después de haber permanecido hospitalizado en los últimos días, su salud se complicó tras ingresar a terapia intensiva por insuficiencia cardíaca y neumonía, información que compartió su hijo Ricardo González Jr., quien confirmó al aire al periodista Gustavo Adolfo Infante que su padre recién acababa de morir.

“Una persona muy fuerte. Un guerrero. Hace 15 minutos entramos cada uno a darle tranquilidad a mi papá. Lo mejor era eso, mejor hablar con él y que ya no luchara. Ya no valía la pena. Estaba ya muy deteriorado”. “Cepillín” partió a los 75 años, apenas el 7 de febrero había celebrado un año más de vida.

Una estrella generacional

Ricardo González, “Cepillín”, inició su travesía como payaso, cuando al ser parte de la carrera de odontología, se pintaba la cara para que los niños no se asustaran, pues las visitas al dentista le dan miedo a cualquiera. Explican distintos portales que de ahí también vendría el nombre artístico de “Cepellín”.

Ricardo González, tuvo dos hijos, Roberto Guajardo y Ricardo González, quienes en los últimos años de su carrera, estuvieron muy cerca de él, asistiéndolo. Ricardo Jr., quien fue el que difundió la noticia de la muerte de su padre, no se separó en ningún momento de él, sin embargo, ha estado muy afectado con esta pérdida irreparable para él y el público mexicano.

Un “showman”

Los inicios de la carrera de “Cepillín” datan en los años 70. Fue el arquitecto Héctor Benavides quien lo llamó para que trabajara con niños en un programa de televisión que sería transmitido de lunes a viernes. Un show que permaneció seis años al aire, de 1971 a 1977, cuando Ricardo decidió viajar a la Ciudad de México para probar suerte en Televisa, donde le dieron el programa “El show de Cepillín”, que fue visto en 18 países de América por tres años y de donde surgieron clásicos como “La feria de Cepillín” y “Tomás”.

En una de sus últimas visitas a Guadalajara, en mayo del 2019, cuando promovía su gira del adiós, “Cepillín” recordó que en total grabó 270 canciones, de las cuales las más populares son “La feria de Cepillín”, tema basado en una pieza española, “yo le cambié toda la letra y fue la más popular hasta la fecha”, confesó en ese momento; así también reconoció que la canción que se pone en todos los cumpleaños es su versión de “Las mañanitas”, “esa fue letra mía y fue un fregadazo”, explicó que aunque hay otros artistas que han grabado su propia versión, ninguno superó a la suya. “Gracias por poner las mañanitas cada cumpleaños”. Sin embargo, confesó también que los temas que le abrieron las puertas en la industria de la música fueron “Un día con mamá” y “Tomás”.

A paso firme

Las películas que desarrolló el payaso más famoso de México fueron “Milagro en el circo” en 1979, “Mientras haya niños habrá payasos” en 1982 y “La corneta mi general” en 1989. Su gracia estaba en darle un toque de carisma y humor a las situaciones cotidianas y educar a los niños de forma didáctica. Así fue como Ricardo Muñoz pasó de ser un doctor de sonrisas a un maestro de risas y nunca se detuvo.

Para el cómico apagar la sonrisa no era opción. No lo fue cuando lo vetaron de Televisa, pues el circo lo esperaba, no lo fue cuando le dio un infarto, ni dos, o tres. El llamado “Payasito de la tele”, como fue conocido, sufrió su primer infarto en el año 2005 como consecuencia de haber fumado por más de 40 años; sobrevivió, pero el siguiente episodio fatal vino un año después y en 2015 fue internado de emergencia debido a una insuficiencia cardíaca. Tras recuperarse habló públicamente sobre la muerte. “Ya llevo tres infartos, tengo 70 años y Dios me ha dado muchas horas extras”, reconoció “Cepillín” a EFE en 2016.

“Mi esposa y mis hijos tienen la orden de cuando yo me muera me lleven a un crematorio, me incineren y después echen mis cenizas en el primer resumidero, sin homenajes, para qué tanto show”, dijo en aquel entonces, pero el año pasado ya había cambiado de opinión y habló de su deseo por realizar un homenaje a su carrera al cumplir 50 años, este 2021.

“Ando buscando hablar con la señora (Claudia) Sheinbaum (Jefa de Gobierno de la CDMX) para que me hagan un homenaje en el Zócalo y llevar a todos los artistas amigos míos y que vaya la gente gratis, que dure horas, que sea como permanencia voluntaria, como antes se hacía”, detalló en entrevista con “El Universal” en octubre del 2020.

Claudia Sheinbaum confirmó al siguiente día que una vez que los mexicanos tuvieran la vacuna contra el COVID-19 el homenaje sería posible, sin embargo “Cepillín” ya no pudo realizarlo, pues el 28 de febrero fue hospitalizado debido a un fuerte dolor en la columna que lo obligó a recibir una delicada cirugía.

Aunque todo parecía indicar que iba recuperándose, según reportaba su hijo Ricardo González Jr., durante la operación le fue detectado cáncer en un nervio de la columna vertebral, lo cual debilitó y provocó que fuera ingresado a terapia intensiva, con neumonía, donde más tarde fue intubado y luego ocurrió su deceso.

Durante su carrera además hizo labor altruista, llevando felicidad a niños hospitalizados. “Pueden creer que yo les traigo la energía que deja una sonrisa, pero en realidad soy yo el que se está llevando su amor”, dijo el ícono infantil cuando visitó el hospital pediátrico de Tacubaya, en 2015.

Con información de El Informador y El Universal

“EL PAYASITO DE LA TELE”. “Cepillín” marcó una época en la pantalla chica, con su trabajo en las décadas de los años setenta y principios de los ochenta para Televisa. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Su conexión con Guadalajara

En mayo de 2019, cuando presentaba su gira del adiós conversó con esta casa editorial, entre otras cosas, sobre su conexión con la ciudad. “Guadalajara ha estado presente desde el principio de mi carrera, yo recuerdo cuando veníamos y la ciudad empezaba en la avenida González Gallo, la Calzada, en el Parque Agua Azul, ahora es una metrópoli grande, vine hace 43 años, he visto crecer todo, es más, la torta ahogada no existía”.

También reconocía que no había brecha generacional porque se supo adaptar a las redes sociales y porque siempre había sido un artista presente. Estaba consciente que se tenía que adaptar a un mundo que estaba cambiando. “Hay que acoplarnos a ello, no se hagan viejos, disfruten cada momento y cada tiempo, hay que acoplarnos”.

EN VIVO. El circo fue otra de sus grandes pasiones, mismo con el que visitó en varias ocaciones Guadalajara. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Sus películas:

“Milagro en el circo” (1979)

“Mientras haya niños habrá payasos” (1982)

“La corneta mi general” (1989)

Sus programas:

“La hora de la merienda con Cepillín” (1971-1976).

“El show de Cepillín” (1977-1980)

“Chulas fronteras” (1982)

Sus discos:

Entre las producciones discográficas más importantes de “Cepillín”, destacan: “Cepillín Night Fever”, “El vaquero infantil”, “Rondas infantiles”, “El payasito de la tele”, “Sólo para niños”, “Gracias” y “Cepillín y Cepi”.

Mi pésame a la familia de ‘Cepillín’, líder del entretenimiento de niñas y niños. Que en paz descanse

-Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ricardo González ‘Cepillín’, “El Payasito de la Tele” y Rayado de Corazón

-Rayados de Monterrey, equipo.

A ‘Cepillín’ lo recordaremos siempre con una gran sonrisa... QEPD

-David Faitelson, comentarista.

Se nos fue nuestro payaso consentido que me ha dejado felices momentos de mi infancia, que siga la feria de #Cepillin desde el cielo, #DEP

-Rafa Márquez, exfutbolista.

JL