Siete preguntas de tapatíos sobre el dengue

Con la creciente incidencia de casos de dengue en Jalisco, que hasta la semana pasada han dejado más de cinco mil personas enfermas en la entidad, algunos lectores mandaron sus dudas a esta redacción y hemos consultado a dos expertas de la Secretaría de Salud Jalisco para despejarlas.

Ellas fueron la jefa de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, Georgina Alcazar Landeros y Alejandra Matías Serrano, coordinadora estatal del programa de alimentación y actividad física de la dependencia.

¿Es cierto que se debe consumir zanahoria, betabel, agua con coco y limón?

A esta pregunta las expertas respondieron que sobre la prevención lo mejor es estar bien alimentado y tener un historial de vida saludable.

Sobre el agua de coco aseguraron que esta es una bebida hidratante, que aunque no sube las plaquetas como mucha gente cree, ayuda a las personas a sobrellevar la enfermedad porque las hidrata y se sugirió que los pacientes beban suero durante todo el día.

Sobre los cítricos las expertas recomendaron evitarlos porque pueden ocasionar sensibilidad en el estómago y complicar el cuadro del paciente y comentaron que la vitamina C se puede obtener de otras frutas como la guayaba.

Georgina Alcazar llamó a la población a evitar el consumo de betabel pues este alimento puede dar un falso positivo para dengue hemorrágico por la coloración que da a la orina y heces.

¿Cuáles son los mejores alimentos para consumir durante la enfermedad?

Recomendaron que las personas enfermas de dengue consuman alimentos suaves, pues es común que los pacientes tengan diarrea y vómito. Estos alimentos, según las expertas, favorecen que el paciente coma y se hidrate, lo cual consideran clave para la recuperación.

"Que sean alimentos de consistencia suave, sin orillas cortantes y que no estén duros", explicó Alejandra, pues que cuando una persona tiene dengue, tiene bajas las plaquetas y pueden llegar a tener sangrados hasta por lo que comen.

¿Cuál es el mejor repelente; los comerciales o los naturales?

Georgina Alcazar Landeros, recalcó que cualquier repelente sirve y que se recomienda vestir camisas de manga larga y de colores claros. También comentó que para prevenir la propagación del mosquito es importante evitar criaderos en patios y en cacharros.

¿Es cierto que debe de consumirse vitamina C y calcio durante la enfermedad?

Ante esta pregunta las expertas recalcaron que la vitamina C se puede encontrar en frutas y verduras de consistencia suave y sobre el consumo del calcio, durante el padecimiento del dengue, remarcaron que no se cuenta con evidencia científica que sustente si este mineral aminore los síntomas de la enfermedad o la prevenga.

¿La vitamina B funciona como repelente?

Aunque son elementos importantes para el organismo, las expertas aseguran que no es recomendable que se consuman estos productos para "repeler" la enfermedad. "Científicamente no hay sustento para comprobar eso", comentaron las expertas.

Además agregaron que "en este momento como una medida, de manejo en casa para un paciente que ya tiene dengue, no es lo básico, lo importante es no dejar de hidratar y que no deje de comer", comentó Georgina Alcazar.

¿Es bueno tomar bebidas hidratantes con azúcar?

Sí es recomendable tomar bebidas hidratantes si se padece de dengue, sin embargo, las expertas de la Secretaría de Salud Jalisco, recomendaron que no se consuma aquellas que contengan azúcar.

"Tienen una composición de electrolitos diferente al que tiene un suero que se requiere durante la enfermedad", puntualizó Alejandra Matías Serrano.

¿Una persona con dengue puede aplicarse la vacuna de la influenza?

No. Respondieron las expertas. "Porque la persona enferma que padece dengue está inmunodeprimida por la enfermedad y lo ideal es esperar para poder aplicarse la vacuna".

