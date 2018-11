+Informador: Las noticias del 13 de noviembre del 2018

5 Estrenarán en abril

HBO reveló que la última temporada de la aclamada serie "Game of Thrones" será estrenada en abril de 2019.

Hasta el momento no han dicho el día exacto en la que la serie será lanzada al público.

"Game of Thrones" es la serie más premiada y nominada en la historia de los Emmy, pues el pasado septiembre, se llevó el galardón por ser la mejor producción de drama que competía contra otras como ""The Americans", "The Crown" y "Stranger Things".