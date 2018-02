+Informador: Las noticias del 1 de febrero

1 Ellos sí pueden

El gobernador, Aristóteles Sandoval, destacó que era obligación de los municipios pagar las prestaciones de los elementos policiales y no de ellos, pero que si no podían hacerlo, el gobierno estatal sí. Esto luego de que los alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara dijeran que no entregarían a sus policías municipales porque el Gobierno no podría mantenerlas. El mandatario estatal aclaró que el presupuesto del Legislativo especificaba que el Ejecutivo aportaría el 50% del sueldo base de los elementos, y que el pago de prestaciones es obligación de "los patrones", es decir, los alcaldes.