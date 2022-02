3 The best of the week, un fin de semana en Amacueca

Si pudiéramos describir en pocas palabras nuestra experiencia en las cabañas Puerta Paraíso en Amacueca serían "una bocanada de aire fresco". Este destino poco más de una hora de Guadalajara, es un encantador pueblo cafetalero famoso por producir pitayas, nuez y café. Los árboles adornados por pequeños frutos rojos -de donde es obtiene lasemilla del café- rodean el acogedor complejo de cabañas Puerta Paraíso, una excelente opción para hospedarse y pasar un fin de semana alejados del caos de la ciudad. Estas cabañas, ubicadas a 10 minutos -caminando- del pueblo, se encuentran rodeadas por árboles y huertos frutales, y el sonido del arroyo que cruza el lugar las convierten en la opción definitiva para pasar un fin de semana encantador en Amacueca. ¡Lee la nota completa aquí! The best of the week, un fin de semana en Amacueca. GENTE BIEN JALISCO/ MAITÉ RUIZ VELASCO