Pablo Lemus es el gobernador: TEPJF

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el triunfo de Pablo Lemus (MC) en la elección por la gubernatura de Jalisco del 2 de junio, por lo que se confirma que será el nuevo mandatario estatal a partir del 6 de diciembre.

De forma unánime, los magistrados votaron a favor de ratificar el triunfo de Lemus al avalar la propuesta SUP-JDC-954-2024 y la acumulada del proyecto del magistrado Felipe Fuentes, ya que se desecharon los argumentos presentados por la excandidata a la gubernatura por Morena, Claudia Delgadillo.

Lemus contestó que la resolución emitida por la Sala Superior hizo respetar la voluntad de los jaliscienses y destacó que su triunfo fue validado por instancias electorales locales y federales. Y resaltó la diferencia con el segundo lugar en la votación.

“Nuestra victoria ha sido ratificada por todas y cada una de las instancias jurídicas tanto locales como federales. Una y otra vez se confirmó que ganamos Jalisco por la buena y con la confianza de más de un millón 600 mil jaliscienses, casi 200 mil votos de diferencia con el segundo lugar”, dijo en un mensaje emitido en redes sociales.

Refrendó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a su gabinete y también a todos los municipios del Estado, su apoyo “sin distinción de colores”.

El magistrado y promovente del proyecto, Felipe Fuentes, documentó en el pleno sus motivos con los que consideró que los argumentos presentados por la excandidata por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”, Claudia Delgadillo, no eran suficientes para lograr la anulación de la elección del 2 de junio, sumado a la diferencia en la votación.

“Las irregularidades denunciadas no fueron acreditadas con la fuerza probatoria necesaria para alcanzar el objetivo planteado por los inconformes. No solo no se demostró que dichas anomalías tuvieran un impacto sustancial, sino que además la diferencia entre el primer y segundo lugar fue más de 180 mil votos, lo que refuerza la solidez del resultado electoral”, manifestó.

El TEPJF dio el aval de la elección en Jalisco. ESPECIAL

Lemus agradeció a los votantes el respaldo a su proyecto: “Seré un gobernador cercano a la gente, escuchándolos, porque todo lo que he logrado es gracias a las personas que me han apoyado. Juntos, haremos de Jalisco un ejemplo nacional”.

Entre los argumentos presentados por Morena, había denuncias por presuntas violaciones por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en materia de la cadena de custodia de las boletas, la falta de actas y paquetes electorales con los cuales, se aseguraba, había injerencia e intentos de mermar la contienda en favor de Pablo Lemus, así como una posible intervención religiosa. Pero todo fue desechado.

Personajes de la política y organizaciones empresariales se pronunciaron a favor del triunfo de Pablo Lemus; por ejemplo, la Coparmex Jalisco: “Estamos comprometidos con el diálogo y la colaboración por un Jalisco más competitivo y con desarrollo social”.

“Mi reconocimiento a las y los magistrados del Poder Judicial que actuaron con independencia”, declaró Laura Haro Ramírez, excandidata del PRI-PAN-PRD a la gubernatura.

El Tribunal determinó que la diferencia de votos entre Lemus y Delgadillo fue superior al 5%, quedando en un millón 626 mil votos en favor del emecista. Y un millón 440 mil sufragios para la excandidata; es decir, una diferencia superior a los 186 mil.

Tras el fallo del Tribunal electoral, Pablo Lemus afirmó que gobernará Jalisco “sin distinción de colores” y cercano a la gente. X/PabloLemusN

“Se confirmó que ganamos Jalisco”, dice Pablo Lemus

Pablo Lemus Navarro fue ratificado como ganador de la elección por la gubernatura de Jalisco tras la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El mandatario electo se pronunció en sus redes sociales sobre la confirmación de su triunfo por la autoridad electoral federal.

“Nuestra victoria ha sido ratificada por todas y cada una de las instancias jurídicas, tanto locales como federales. Una y otra vez se confirmó que ganamos Jalisco tanto por la buena como con la confianza de más de un millón 600 mil jaliscienses, casi 200 mil votos de diferencia con el segundo lugar. Esto equivale a llenar dos veces el estadio Azteca”, dijo en un mensaje en sus redes sociales.

Destacó que la decisión del Tribunal Federal, con la cual se validó el resultado del 2 de junio, reflejó la decisión que tomó el pueblo jalisciense durante la elección, por lo que se comprometió a trabajar en favor de la entidad.

Agradeció a la ciudadanía que confió en el proyecto que encabezó rumbo a la gubernatura y por el respaldo, al igual que reconoció a todas las organizaciones sociales, empresariales y políticas, de quienes dijo que “a lo largo de este proceso defendieron la decisión de los jaliscienses”.

El exalcalde de Guadalajara mencionó que las impugnaciones interpuestas ante los tribunales afectaron el desarrollo de la agenda entre el futuro Gobierno de Jalisco las administraciones municipales y el Gobierno Federal, que ya entró en funciones el pasado 1 de octubre.

“No podemos ignorar que estos meses de incertidumbre han provocado una afectación grave en la construcción de una agenda conjunta y en la definición de los proyectos prioritarios para Jalisco. Jalisco nos exige recuperar el tiempo perdido y, como lo hemos hecho antes, pondremos toda la voluntad política y nuestros esfuerzos para lograr que el Estado sea el mejor de todo México”.

Aprovechó para refrendar su respaldo y apoyo a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para trabajar en conjunto: “La Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, su gabinete y, por supuesto, todos los municipios de nuestro Estado, sin distinción de colores, contarán con nosotros”.

Afirmó que hay grandes proyectos en puerta para Jalisco, en los que aseguró que “los tres niveles de gobierno los vamos a sacar adelante”; además, hizo un llamado a poner por delante los intereses de la población.

Garantizó a la población que “en los próximos seis años contarán con un Gobierno cercano, de diálogo y consensos, que estará dispuesto a escuchar”, concluyó.

Pablo Lemus mencionó que se hizo valer el voto popular. ESPECIAL

Reaccionan a ratificación del gobernador electo

Distintos actores de la política se pronunciaron por la ratificación del triunfo de Pablo Lemus en la elección de la gubernatura del pasado 2 de junio, tras la resolución favorable de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Entre ellos, estuvo Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, quien destacó la decisión de la ciudadanía jalisciense en favor de Lemus: “El TEPJF confirmó lo que Jalisco decidió en las urnas: seguir con los buenos gobiernos naranjas. Sé que estarás a la altura de este reto, cuentas con todo mi apoyo desde el Senado para seguir construyendo un Jalisco fuerte y próspero”, dijo en sus redes sociales.

Dante Delgado, dirigente nacional de MC, opinó que habrá un Gobierno cercano a la población:

“Estoy seguro de que en los próximos seis años Jalisco tendrá un Gobierno a la altura de sus habitantes y necesidades. Con Pablo Lemus a la cabeza, tendrán un gobierno cercano, de diálogo y consensos, un gobierno que seguirá viendo por una mejor calidad de vida para las y los jaliscienses”.

Jorge Máynez, excandidato presidencial de MC, destacó el número de votos obtenidos por Pablo Lemus en la elección y espera buenos resultados.

“Es el gobernador de Jalisco que con más votos ha llegado en la historia del Estado. Estoy seguro de que con Pablo Lemus y con ese gran equipo que encabeza, estarán garantizados (los resultados)”.

Integrantes de otros partidos también se pronunciaron. Fue el caso de la dirigenta estatal del PRI, Laura Haro, quien manifestó su “reconocimiento a las y los magistrados del Poder Judicial que actuaron con independencia”.

Ricardo Anaya, senador del PAN, reconoció la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la calificó como justa: “Celebro que hayan actuado con justicia reconociendo el triunfo de Pablo Lemus en Jalisco”.