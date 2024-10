Transporte público: “Es un calvario sacar tarjeta de Mi Pasaje”

Los usuarios que solicitan una tarjeta de Mi Pasaje en los módulos de Zapopan Centro, Juárez, Periférico Norte, Periférico Sur y Tetlán se enfrentan a una problemática: no hay citas, están saturados o no tienen sistema, por lo que es imposible conseguir uno de estos plásticos que otorgan un descuento del 50% entre beneficiarios del transporte público, principalmente estudiantes. Tras un recorrido por estos módulos durante esta semana, se confirmaron las quejas: “Es un calvario obtener la tarjeta”, critica Álex Trujillo, un estudiante que usa camiones de Tesistán hacia el Centro tapatío.

Las quejas aumentaron en los últimos días. “Perdí mi tarjeta y no pude sacar una cita para reponerla durante los primeros días. No me contestaron en los números que dan, ni en el WhatsApp. Me dijeron que en la estación Juárez del Tren Ligero daban citas para sacar una nueva tarjeta, pero tampoco. Y cuando conseguí la cita (el pasado martes), no había sistema… que venga otro día. Puras excusas”, recalcó Jonathan, otro estudiante de 22 años.

Personal de la estación aseguró que hasta el 21 de octubre se abrirán nuevas citas. Y trabajadores de la Secretaría de Transporte (Setran) contestaron que no hay citas debido a que las líneas y los horarios de atención están saturados; además, la tarde del pasado martes no atendieron a nadie que ya contara con una cita en los módulos de Periférico Norte, Zapopan Centro y Juárez porque “no hay sistema”.

“Me agendaron para la otra semana. Yo tenía cita a la 1 de la tarde y me dijeron que si a las 3:30 ya no llegaba, que me regresara, mejor hasta el lunes de la siguiente semana. Es fácil decir que venga otro día, pero sale caro estar yendo y viniendo sin el descuento, porque no puedo estar pagando este trayecto cada que me digan”, añadió Luis, un universitario de 20 años que llegó al módulo de Zapopan Centro a las 12:30 horas y no fue atendido.

Usuarios reportan que los módulos de Mi Pasaje no están brindando atención adecuada. La Setran lo atribuyó a fallas informáticas. EL INFORMADOR/H. Figueroa

Rodolfo Ojeda, estudiante de 19 años y quien perdió su tarjeta, no ha logrado tramitar una nueva. En el módulo de Las Águilas en Zapopan no es necesario sacar cita, pero el joven acentuó que tampoco tienen sistema y el personal del lugar no atiende a nadie. “¿Quién nos va a reponer los pasajes dobles de todos los días en los que no haya sistema o en el que no se pueda conseguir una cita? Es increíble que cierren módulos, que den citas imposibles de concretar y, encima, te manden lejísimos para que no haya sistema. El Gobierno del estado y la concesionaria están dejando a muchas personas sin el descuento necesario para sus actividades”.

La Secretaría de Transporte puso a disposición de los usuarios los teléfonos 33-3121-5887, 33-3647-3283 y 33-3647-7533, pero están fuera de servicio, ocupados o dirigen la llamada al buzón de voz. En tanto, en el WhatsApp 33-1852-7350 no se obtuvo respuesta.

La Setran contestó que desde el pasado 20 de septiembre se registró una falla en el servidor, que se solucionó hasta la primera semana de octubre, lo que provocó intermitencias y retrasos en la atención telefónica, así como la cancelación y reprogramación de citas. Sin embargo, los problemas siguen.

Agregó que, debido al incremento en la demanda de tarjetas, ya se estudian nuevas estrategias para que la logística, renovación, reposición y entrega de estos plásticos sean más eficientes, “mediante el uso de nuevas tecnologías y una mejora en la administración”.

Personas de la tercera edad deben reagendar sus citas porque “no hay sistema”. EL INFORMADOR/Archivo

“Sin el descuento, no nos alcanza”, afirman usuarios

Usuarios del transporte público se quejaron de que no han logrado conseguir citas desde al menos una semana para tramitar una tarjeta de Mi Pasaje amarillo en los módulos de atención que la Secretaría de Transporte (Setran) tiene en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

“Quieras o no, sí es un buen descuento, de la mitad, y como nosotros pues andamos en camión y tren todos los días, sí lo notamos mucho. Mi tarjeta ya se venció desde hace poco más de una semana y no he podido renovarla. Me dicen que sin que tenga una nueva no me van a hacer válido el descuento, entonces en estos días hemos estado pagando todo el boleto. Se supone que hoy tenía cita, pero me dijeron que no, que siempre no, que porque no hay sistema, y me reagendaron para la siguiente semana. Entonces vamos a tener que seguir pagando el precio completo”, dijo Juana Sandoval, de 77 años de edad, acompañada de su esposo, frente al módulo de atención de Zapopan Centro de la Línea 3 del Tren Ligero, en el cual no recibieron a nadie pese a contar con una cita.

En Juárez, de la Línea 1, Ramiro González, de 80 años, acompañado de su nieta, no logró conseguir una cita para tramitar una nueva tarjeta de Mi Pasaje, pese a que le habían dicho que en este módulo de atención podría hacerlo.

“Estuvimos desde la mañana y no pudimos sacarla, que porque no hay sistema. Mi nieta me acompañó porque la verdad ya estoy grande, para que me ayude, pero aquí estuvimos los dos toda la mañana esperando a que se abrieran las citas. Será poquito, 10 pesos, o 9.50 para una persona, pero la verdad para mí sí es un gasto un poco fuerte porque todavía salgo, no diario, pero todavía salgo. Entonces el descuento sí me ayudaba”.

Su nieta, Alejandra, mencionó que desde hace días ha intentado conseguir una cita en los números de atención habilitados por la Setran, 33-3121-5887, 33-3647-3283, 33-3647-7533 y 33-1852-7350; sin embargo, “nadie contesta o te manda directo a buzón la llamada”.

Personal de estos módulos de atención recomendó a las personas que ya tenían cita pero que no fueron atendidas regresar la siguiente semana, “cuando el sistema estuviera de vuelta”.

Usuarios reportan fallas en las citas y en los módulos de atención de la Setran. ESPECIAL

Miles de pasajeros conforman el padrón

El programa Mi Pasaje, de las Secretarías de Asistencia Social y de Transporte del Gobierno de Jalisco, es un apoyo que se otorga a beneficiarios registrados y que les brinda descuento en las tarifas de los distintos medios de transporte público de la entidad.

Por un lado, se cuenta con el programa Mi Pasaje verde, el cual es administrado por la Secretaría de Asistencia Social (SSAS), que subsidia el 100% del costo del boleto del transporte público, y va dirigido a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y mujeres. Sin embargo, este sólo se renueva semestralmente y cuenta con un padrón de beneficiarios limitado.

Adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres podrán acudir a los módulos de atención ubicados en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y El Salto, dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y en Tepatitlán de Morelos, Autlán de Navarro y Lagos de Moreno, en el interior del estado, para renovar su apoyo del 30 de agosto al 8 de noviembre de este año. En tanto, los estudiantes de la ZMG podrán hacerlo del 9 de septiembre al 8 de noviembre.

Mi Pasaje verde otorga 365 pasajes a mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. Además, quienes requieran de una persona cuidadora recibirán 730 pasajes, equivalentes a cuatro pasajes diarios, mientras que los estudiantes recibirán 200 pasajes.

De acuerdo con cifras del Sistema de Asistencia Social Jalisco, el padrón de beneficiarios se conforma de la siguiente manera: 50 mil 100 adultos mayores, 17 mil 765 mujeres, cuatro mil 212 personas con discapacidad y 50 mil 443 estudiantes.

En tanto, el programa Mi Pasaje amarillo, operado por la Secretaría de Transporte (Setran), es un apoyo del 50% de descuento en la tarifa del transporte público de Jalisco, y va dirigido a maestros, niños de entre 5 y 12 años de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes.

Este se puede renovar y tramitar cualquier día hábil del año en alguno de los módulos de atención disponibles en la entidad, ubicados en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tepatitlán de Morelos, Autlán de Navarro, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta; en un horario de atención que va desde las 8:00 hasta las 17:00 horas.

Este programa beneficia a 235 mil usuarios en todo el estado.