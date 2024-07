Esto dijo Donald Trump sobre la renuncia de Joe Biden

AP/ ARCHIVO

"El corrupto Joe Biden no era apto para postularse como presidente, y ciertamente no estaba en condiciones para ejercer -¡y nunca lo estuvo! Sostuvo su posición de presidente por mentiras, noticias falsas, y por no salir de su sótano", afirmó Donald Trump tras la renuncia de Biden.