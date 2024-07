Luego de que Joe Biden anunciara a la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, el candidato del partido demócrata, Donald Trump, expresó su opinión sobre los acontecimientos en un mensaje en la red social Truth.

"El corrupto Joe Biden no era apto para postularse como presidente, y ciertamente no estaba en condiciones para ejercer -¡y nunca lo estuvo! Sostuvo su posición de presidente por mentiras, noticias falsas, y por no salir de su sótano", afirmó el candidato estadounidense.

Trump, como es típico en su discurso, abordó también la situación migrante, culpando a Biden de la situación actual de los Estados Unidos. "Todos a su alrededor, incluyendo su doctor, los medios, sabían que no era capaz de ser presidente -y no lo era-. Y ahora, miren lo que le ha hecho a nuestro país, con millones de personas viendo a través de la frontera (...)".

Sufriremos mucho por su presidencia, pero remediaremos el daño que ha hecho rápidamente. Hagamos grande a América de nuevo", finalizó el republicano, cuya popularidad ha crecido más que nunca luego de salir prácticamente ileso de un polémico atentado que estuvo cerca de arrebatarle la vida.

Por el momento no se conoce todavía quién reemplazará a Joe Biden como candidato del partido republicano, aunque el mismo presidente mostró su apoyó a la vicepresidenta Kamala Harris, pidiendo a los demócratas que se unan para derrotar a Trump.

FS