Biden respalda a Kamala Harris para que sea la candidata demócrata

El presidente estadounidense, Joe Biden anunció este domingo a través de una carta, que abandona la carrera a la reelección por Estados Unidos, por el interés de su partido y del país.

Tras el anuncio, pidió el voto para la vicepresidenta, Kamala Harris, para que sea su sustituta de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre, a través de un mensaje en la red social X, unos minutos después de anunciar que se baja de la contienda.

"Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidata del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo", publicó junto con una fotografía.

MV