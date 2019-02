Duplican las atenciones para mejorar parques y jardines

Durante 2018, los ciudadanos solicitaron más servicios a la Dirección de Parques y Jardines de Guadalajara. Mientras en 2016 atendieron mil 715 reportes (cuatro al día en promedio), el año pasado la cifra fue de dos mil 673 (siete diarios). Prácticamente el doble.

Las peticiones más frecuentes fueron por control forestal, mantenimiento de áreas verdes, árboles caídos y retiro de desechos, principalmente en las zonas del Centro Histórico, Huentitán y Oblatos.

Por ejemplo, Carlos Quesada, habitante de la Colonia Oblatos, opina que se hizo un gran trabajo en la renovación de parques en la ciudad. Sin embargo, recalca que las áreas verdes están sucias, al igual que los espacios en las banquetas donde existe arbolado.

En noviembre de 2017, el Ayuntamiento tapatío renovó la Unidad Deportiva y Explanada 18 de Marzo, conocida como la “Antigua Penal de Oblatos”. Quesada comenta que, al principio, se notó mucho el cambio, debido a que el sitio se encontraba en mal estado.

“Sí hay personal de limpieza que atiende lo superficial en la zona, pero hay áreas del parque donde no se meten a limpiar. La gente aprovecha para tirar cosas, por eso casi todo el tiempo tiene basura. Renovaron, pero falta más atención”.

Por su parte, la Dirección de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zapopan informa que, del 1 de enero de 2015 al 31 de enero de 2019, atendió 13 mil 739 reportes; un promedio de siete al día. En este municipio la principal petición de los ciudadanos fue el retiro de desechos forestales.

Quejas recientes que se pueden visualizar a través de la plataforma Ciudapp indican que los zapopanos han solicitado la atención en áreas verdes por cuestiones como basura forestal o maleza crecida. “Hay muchos árboles cortados y tirados en el camellón de la Calzada Norte y Calzada de Los Laureles”, remarca un habitante de Ciudad Granja.

En otros casos, se indica que falta recortar el pasto, como en un espacio de Avenida Moctezuma y Playa de Hornos, en la Colonia Nueva Primavera.

De acuerdo con el Artículo 115 de la Constitución, los municipios tienen a su cargo los servicios públicos, como el alumbrado público, los mercados, la recolección de residuos o los parques y jardines.

Este medio documentó en noviembre de 2018 que también aumentaron los reportes relacionados con aseo público en Guadalajara y Zapopan.

Ayer por la mañana (10:30 horas) se reportó basura en el camellón de esta vialidad (cerca de Ignacio Ramírez); sin embargo, el Ayuntamiento tapatío atendió el reporte en menos de una hora. La zona se limpió. EL INFORMADOR / M. Muñoz

Ayer por la mañana (10:30 horas) se reportó basura en el camellón de esta vialidad (cerca de Ignacio Ramírez); sin embargo, el Ayuntamiento tapatío atendió el reporte en menos de una hora. La zona se limpió. ESPECIAL

Clave, nueva figura de gerentes tapatíos

En el Ayuntamiento de Guadalajara buscará mejorar las áreas verdes en conjunto con los habitantes del municipio. El alcalde Ismael del Toro explica que las iniciativas saldrían de los gerentes de zonas, que tendrán contacto directo con la población. Dice que los funcionarios elegidos para este puesto tienen la vocación de escuchar.

“Empezaremos a involucrar a los ciudadanos, por ejemplo, en la renovación de un espacio público, un parque. Y como la gerencia de esa zona involucra a los ciudadanos para el cuidado del mismo, le apostaría más a eso, a un modelo de corresponsabilidad social”.

"Empezaremos a involucrar a los ciudadanos. Le apostaría a un modelo de corresponsabilidad social". Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara.

Acentúa que en la Dirección de Parques y Jardines también impactan las solicitudes que se reciben para la poda de árboles, que es un proceso complejo, ya que se tiene que dictaminar si procede o no.

“Los ciudadanos generalmente piden que corten los árboles, porque son peligrosos, y la autoridad tiene que estudiar cada caso”.

Del Toro dice que uno de los objetivos es lograr una atención más rápida y eficiente a los requerimientos de la población. “Con la orientación presupuestal ya nos da. Las gerencias van a tener cuadrillas específicas, hay personal de Parques y Jardines que se establece estratégicamente en una capacidad de respuesta mayor”.

Garantiza que los reportes que lleguen por medio de las redes sociales se deben canalizar de manera inmediata. “No deben existir quejas… y menos en los servicios que están concesionados. Revisaremos que el contrato se cumpla a cabalidad”.

Adelanta que próximamente se hará una inversión en el Parque Solidaridad, ubicado en el Oriente de Guadalajara, al límite con Tonalá. Los recursos serán proporcionados por el Estado y los municipios colindantes. “Es un espacio público muy descuidado, pero se transformará”.

Claves: duplican personal

Proyecto Para mejorar los servicios públicos que brinda el Ayuntamiento, un total de 300 empleados darán seguimiento a las demandas ciudadanas. Comparado con la pasada administración, significa que el doble de funcionarios estará enfocado en esta labor.

Proyecto Para mejorar los servicios públicos que brinda el Ayuntamiento, un total de 300 empleados darán seguimiento a las demandas ciudadanas. Comparado con la pasada administración, significa que el doble de funcionarios estará enfocado en esta labor.

Responsable Alejandro Hermosillo coordinará la Gerencia Municipal, que a su vez se divide en 12 zonas de atención: Centro Histórico, Centro, Cruz del Sur I, Cruz del Sur II, Huentitán I, Huentitán II, Minerva, Oblatos I, Oblatos II, Olímpica I, Olímpica II y Tetlán.

Plan La estrategia será que 150 funcionarios trabajen en áreas de atención ciudadana en las diferentes direcciones. La otra mitad de servidores públicos saldrá a realizar trabajo de campo.

Plataforma A partir del próximo mes, la aplicación Ciudapp estará habilitada para concentrar todas las quejas, incluidas las que se reciben por teléfono y redes sociales. Actualmente, los ciudadanos que se registran pueden emitir quejas sobre temas de alumbrado, aseo, banquetas libres, control al comercio en vía pública, inspección ambiental, revisión a la construcción, inspección a los reglamentos, verificación sanitaria, justicia municipal, mantenimiento urbano, medio ambiente, movilidad y parques. Datos La plataforma electrónica solicita que se registre la ubicación del reporte, la descripción y también se adjunte una fotografía del problema. Además, el usuario puede navegar por el mapa de la ciudad y apoyar otras quejas ciudadanas.

Renovación

La anterior administración tapatía informó que, entre 2015 y 2018, renovaron 46 parques y espacios públicos del municipio, con una inversión de 428 millones de pesos.

Además, se destacó la elaboración del primer censo forestal de la ciudad y los trabajos extraordinarios preventivos en poda de árboles y retiro de muérdago.

Guadalajara y Zapopan atienden siete reportes diarios. En la foto, banquetas en Lázaro Cárdenas, a la altura 8 de Julio. EL INFORMADOR / A. Camacho

Voz del experto: “Los servicios públicos marcan la diferencia”

Macedonio Rodríguez (académico del Departamento de Políticas Públicas de la UdeG).

Árboles podados, áreas verdes atendidas, calles limpias o luminarias en funcionamiento son algunos aspectos que inciden en el bienestar de los habitantes de una ciudad. Por eso, no se debe olvidar que los Ayuntamientos tienen la obligación de brindar los servicios públicos de una forma eficaz, remarca el académico del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

“Hay que recalcarlo permanentemente: es una responsabilidad de los municipios, especificada en el Artículo 115 Constitucional. Los servicios públicos son fundamentales para que los ciudadanos tengan mejor calidad de vida”.

Indica que las áreas verdes impulsan la realización de las actividades recreativas y de convivencia entre colonos. Además, significan un punto de reunión. “Es donde los ciudadanos van a salir en la tarde a tener recreación. Para ello se paga el predial y es natural que exista un reclamo: si yo contribuyo, yo exijo”.

Subraya que la atención en este tipo de servicios marca las diferencias entre las ciudades. Menciona que muchas veces los Gobiernos enfocan sus esfuerzos en programas de educación o salud, que les compete de forma directa. “No significan una responsabilidad propia, sino que coadyuvan. No quiere decir que está mal, pero deben dar la principal atención a las actividades que corresponden”.

Sobre la propuesta del Gobierno de Guadalajara para atender las necesidades de la población mediante gerencias por zonas, indica que se trata de una iniciativa que puede innovar. “De entrada es una nueva manera de gestionar, hay que esperar los resultados. No puede pasar de un año”.

Agrega que en el tema de Parques y Jardines, las cuadrillas de limpieza acuden a los espacios verdes cada dos o tres meses. ”Si a cada parque o jardín le destinaran uno o tres servidores públicos de limpieza, quizá habría una mejor calidad en el servicio. Pero también que la ciudadanía cuide los mobiliarios de los parques”.

Crean Agencia de Bosques Urbanos

El pasado 12 de febrero, la Junta de Coordinación Metropolitana aprobó la creación de la Agencia de Bosques Urbanos, que se encargará de administrar, monitorear y vigilar la red de bosques, parques y áreas protegidas de los nueve municipios del área.

Serán 33 atribuciones las que se tendrán a través de este modelo, entre las que destacan la preservación y conservación de los polígonos, la restauración del equilibrio ecológico, la protección del medio ambiente, así como garantizar la sustentabilidad de la ciudad.

La agencia comenzará a operar cuando sea aprobada por los respectivos Ayuntamientos. Los espacios que la conforman son: Parque Morelos, Agua Azul, Bosque Los Colomos, Mirador Independencia, Puerta a la Barranca, Parque Natural Huentitán, Ávila Camacho, Alcalde, Parque González Gallo, El Deán, Arboledas Sur y Solidaridad. Se suman el Parque Metropolitano y el Parque Roberto Montenegro.

Espacios seguros

En los objetivos del Desarrollo Sostenible 2016-2030 de la ONU-Hábitat se establece que para construir ciudades y asentamientos humanos incluyentes, seguros y sostenibles, se necesita proporcionar espacios seguros, inclusivos y verdes, especialmente para las mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad.

“El carácter de una ciudad se define por sus calles y espacios públicos. De plazas a jardines de barrio y zonas de juegos infantiles. La matriz de conexión de las calles y espacios públicos constituye el esqueleto de la ciudad sobre la cual descansa todo lo demás”, indica la organización.

El reto de mantener los espacios públicos en buen estado es responsabilidad de los municipios, pero también hay un papel para los ciudadanos, las comunidades y, por supuesto, el sector privado.

Seguridad

Según la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, solamente el 27% de los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara se sentía satisfecho con la seguridad en los parques y jardines de sus municipios.

Alistan convenio para retirar desechos forestales en Zapopan

Debido a que las solicitudes para retirar los desechos forestales retrasan la atención en otro tipo reportes, la Dirección de Parques y Jardines de Zapopan prepara un convenio para que una empresa se dedique a triturar los residuos, informa el titular Diego Álvarez.

“Las recolecciones de material forestal es el tema que traemos más atrasado, porque es muchísimo, y en realidad no hay un sistema de control para decidir dónde los vecinos ponen sus residuos. A veces tiran las ramas en los parques. Recolectamos 120 metros cúbicos, que son cinco camiones al día”.

Detalla que el municipio se hará cargo de la recolección y entregará los desechos a la empresa, que transformará el residuo en composta. Lo anterior no significará un costo extra para la Dirección de Parques y Jardines.

“La empresa le va a entregar un porcentaje al municipio y, lo demás, ellos lo van a vender. La idea es no hacer tantos traslados y reincorporar el residuo a las áreas verdes”.

Dice que, con esta medida, tratarán de disminuir el retraso en atenciones, ya que desde 2017 arrastran alrededor de 700 reportes. Las colonias con mayor cantidad de solicitudes de retiro de residuos son: Arcos de Zapopan, Tuzanía, La Calma, Arboledas, Lomas del Valle, Jardines Universidad, Lomas Altas, Chapalita, Valle de los Molinos y El Tigre.

“También queremos invitar a los ciudadanos, que nos apoyen, que se den cuenta que los residuos forestales se pueden entregar en el vivero El Guamúchil para que se le dé un manejo adecuado al residuo”.

Enfatiza que la estrategia para atender las peticiones consiste en dedicar tres días de la semana para trabajos en colonias. Los otros cuatro días son para áreas públicas ya programadas y arreglos de camellones.

Para las acciones de poda de árboles secos o riesgosos se tiene un tiempo de respuesta de tres a seis días; en ramas caídas en vialidades, la atención es el mismo día. Para el retiro de árboles caídos se estima un tiempo aproximado de 48 horas. “Estamos atacando por zona, por colonia, así es más efectivo el trabajo de las cuadrillas. Eso nos ha permitido atender más reportes con mejores tiempos”.

Adelanta que van a subcontratar el mantenimiento y conservación de algunos camellones, como en Patria y Acueducto, para que las 400 personas operativas se enfoquen solamente en reportes. “A partir de marzo, la vocación de la dirección será para las atenciones”.

Zapopan

La Ley de Ingresos 2019 de Zapopan indica que las personas que depositen los desechos forestales en el centro de acopio municipal, tales como residuos de podas de pasto, plantas de ornato y árboles, pagarán 42 pesos por cada metro cúbico.

Por servicios de poda o derribo de árboles, según su altura, el costo por ejemplar va de los 782 pesos hasta los cuatro mil 287 pesos.

Si se trata del derribo de árboles secos, cuya muerte sea determinada como natural por la Dirección de Parques y Jardines, el permiso y/o servicio se realizará sin costo alguno.

El derribo o poda se realizarán sin costo, en aquellos casos en los que sus raíces, fuste, ramas o follaje ocasionen daño a la infraestructura urbana pública o privada, instalaciones aéreas y del subsuelo, en propiedad particular o que implique un inminente peligro.

Se remarca que las personas que se encuentren en una situación vulnerable podrán solicitar la gratuidad del servicio a través de una carta dirigida al titular de Parques y Jardines.

Los ignoran

El reporte de Edgar Ramón Cortés quedó en el olvido. El habitante de Zapopan relata que, en 2017, pidió apoyo a la Dirección de Parques y Jardines para que retirara un par de árboles localizados afuera de un domicilio, pero no atendieron su solicitud.

Describe que la situación es particular porque se trata de una instancia para personas con discapacidad, llamada Asociación Mexicana de Espina Bífida, ubicada en la Colonia Jardines Patria.

“Hay dos árboles que hace cinco años crecieron. La raíz empezó a abrir el pavimento, rompieron la banqueta y es incómodo para quienes entran en silla de ruedas”.

Remarca que, como no les hicieron caso en el municipio, cotizaron con empresas privadas. “Nos piden de 15 mil a 25 mil pesos, es muy caro y no lo podemos pagar. Lo que uno recauda son apoyos y donativos en especie, no económicos. Por eso pedíamos que nos apoyaran”.

Angélica Hernández también señala que su reporte fue ignorado. Dice que hace seis meses reportó que en Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle El Carmen, había un árbol caído en el camellón central que tapaba el carril de alta velocidad. “Hay muchos accidentes que han ocurrido, pero nadie arreglaba eso. Además, había un bache a media cuadra. Lo puse por Twitter al Gobierno de Zapopan, pero solamente me contestaron del bache”.

Agrega que llamó a Parques y Jardines, pero le contestaron que debía marcar a otra área porque era un asunto administrativo. “Llamé unas 20 veces y jamás me contestó nadie; eran dos líneas. Allí sigue la rama. Es peligroso porque muchos circulamos por ese lugar”.

Diego Álvarez, director de la dependencia, responde que no tienen competencia en solicitudes de retiro en las banquetas porque son responsabilidad de los ciudadanos. Recomienda que los interesados consulten el Reglamento de Protección y Conservación del Arbolado Urbano para saber cuáles acciones son atribuciones del municipio.

¿Qué dice el Reglamento para la Protección del Arbolado de Zapopan?

Para acciones de conservación, mantenimiento y poda de árboles o arbustos ubicados en bienes inmuebles particulares, los propietarios podrán solicitarlo ante la dirección. Concluidos los trabajos, los desechos resultantes deberán ser depositados por el particular en los sitios adecuados, o podrán solicitar el servicio de recolección en vehículos del municipio.

La poda de árboles y arbustos comprende la eliminación de material vegetal, ramas, tallos o raíces, sin afectar la sobrevivencia de la planta, dependiendo del estado fitosanitario. Será autorizada previo dictamen técnico en casos específicos, principalmente cuando signifiquen peligro para la población.

En el Artículo 33 se indica que se deberán atender los “árboles establecidos en sitios inadecuados, tales como banquetas angostas menores a 1.5 metros de ancho, con arriates menores a 50 centímetros debajo de puentes peatonales o que interfieran con accesos, o que ocasionen daños a la vía pública o propiedad particular”.

En el Artículo 22 se precisa que los propietarios o poseedores de inmuebles dentro del municipio “tendrán la obligación de conservar y mantener el arbolado y las áreas verdes públicas que se encuentren en el exterior de su finca, así como en el interior de la misma, con el propósito de evitar daños a las estructuras cercanas o vecinas”.

