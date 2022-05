3 El director Sam Raimi es un apasionado de la magia

El director de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura es Sam Raimi, conocido en la industria por su ojo único para el terror y la adrenalina. Raimi, además, tiene pasión por la magia desde temprana edad, un dato no menor al tratarse de una historia centrada en un hechicero. Y enfatiza que “una de las razones por las cuales me interesa Doctor Strange como personaje es que se trata de un mago. De joven, hice de mago en fiestas infantiles y celebraciones de bodas. Siempre me fascinó crear ilusiones. Un superhéroe que es un ilusionista y un mago reviste para mí un interés especial”.