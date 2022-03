3 Olga García

Olga tiene 28 años de edad, y cuatro años como Policía Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado. Ella contó que entró a la corporación porque le llamó la atención el poder servir a la sociedad preservando el orden de la vialidad desde las calles, y porque al ver a las oficiales ellas le inspiraban admiración y respeto, por lo que, una vez que vio la convocatoria en las redes sociales, decidió postularse.

EL INFORMADOR/R. Bobadilla

Hoy, que forma parte de la Policía Vial, dijo se siente contenta y orgullosa. “Me gusta mucho ayudar a la gente, y en eventos como manifestaciones y protestas, poder cuidar a sus asistentes. Para mí, representa un orgullo que nos hayan dado oportunidad a las mujeres de ser parte de esta corporación, ya que antes esto no era así, no nos dejaban hacer las funciones que los hombres y hoy ya se nos permite tambien poder servir. Además, me da orgullo que digan que nosotras las mujeres somos más rectas y que podemos ser más amables con los ciudadanos, que seguimos más las reglas”, contó la oficial.