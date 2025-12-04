Jueves, 04 de Diciembre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 4 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 4 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

