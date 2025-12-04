Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 4 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 4 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla