Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 4 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 4 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se establece, el clima presenta un 72% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Lunes 8 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Miércoles 10 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Jueves 11 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21