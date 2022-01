¡Apunta! Estos son los cinco gastos que los millonarios evitan

Seguro crees que un millonario puede comprar cualquier cosa material y la verdad es que sí. Tienen la opción de elegir vivir en una mansión, conducir un auto deportivo, comer en los mejores restaurantes y vacacionar en playas exclusivas.

Sin embargo, ellos no construyeron un imperio desperdiciando su dinero, y aunque llevan un buen estilo de vida, algunos no compran ciertas cosas porque las consideran innecesarias. Podría sonar mucho un millón de dólares, pero esa cantidad no dura más de un año si se gasta en cosas que no son indispensables.

Siempre hay alternativas que resultan más económicas, y son igual de buenas. Por ello, compartimos cinco cosas en las que los millonarios no gastan su dinero.

JM