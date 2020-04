Alimentos que no debes comer en el desayuno

Seguramente has escuchado que el desayuno es la comida más importante de día, pero esto puede que no sea tan cierto sobre todo si se consumen alimentos que no son buenos para esa hora del día.

Un desayuno saludable debe contener fibra, proteínas y grasas saludables, todos estos nutrientes le dan al cuerpo energía además te hacen sentir satisfecho por más tiempo sin haber comido en exceso.

Por otra parte, cuando consumes alimentos poco saludables sentirás que no tienes mucha energía y podrías aumentar de peso, así como incrementar el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Esta es la lista de aquellos ingredientes que es mejor evitar por la mañana.