Jueves, 23 de Octubre 2025

Economía |

50% de DESCUENTO en estos productos HOY en Farmacia Guadalajara

Conoce las promociones de hoy, jueves 23 de octubre, en Farmacia Guadalajara de hasta 50% y otros descuentos más

Por: Anel Solis

Aprovecha las grandes promociones de hoy, 23 de octubre en Farmacia Guadalajara de 50% de descuento en productos seleccionados. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Aprovecha las promociones de hoy en Farmacia Guadalajara: 50% de descuento y más en productos seleccionados. Conoce las grandes ofertas de hoy, jueves 23 de octubre, y compra más gastando menos.

Farmacia Guadalajara ofrece una gran variedad de descuentos de hasta el 50% en productos como alimentos, y del 40% en artículos de higiene personal, en algunas marcas de shampoo, desodorantes y más. A continuación, te compartimos la gran variedad de descuentos y en qué marcas aplican en Farmacia Guadalajara.

50% de descuento hoy en Farmacia Guadalajara

Dulces Candy Mandy 

Aplica solo en productos como:

  • Bolitas de Dulce Candy Mandy Sabor Tamarindo, 40 gramos, de 13.90 pesos a 6.90 pesos
  • Caramelos Esponjados Candy Mandy Cubiertos de Chocolate, 35 g, de 18.90 pesos a 9 pesos
  • Gomitas Candy Mandy Mangos con Chile, 40 g, de 12.10 pesos a 6 pesos
  • Chocolate Confitado Candy Mandy, 40 g, de 13.30 pesos a 6.50 pesos
  • Pasitas Candy Mandy Sabor a Chocolate, 40 g, de 13.10 pesos a 6.50 pesos
  • Gomitas Candy Mandy de Osito, 40 g, de 11.60 pesos a 5.50 pesos
  • Gomitas Candy Mandy de Frutitas, 40 g, de 10.70 pesos a 5 pesos
  • Hojuelas con Chocolate Candy Mandy, 40 g, de 14.90 pesos a 7 pesos
  • Gomitas Candy Mandy Jelly Beans, 40 g, de 12.90 pesos a 6 pesos
  • Bolitas Candy Mandy con Chile, 40 g, de 9.70 pesos a 4.50 pesos
  • Cacahuates Candy Mandy Confitados, 40 g, de 13.80 pesos a 6.90 pesos
  • Gomitas Candy Mandy Sabor Sandía con Valentina, 65 g, de 21.70 pesos a 10.50 pesos
  • Gomitas Candy Mandy Sabor Durazno con Valentina, 65 g, de 21.70 pesos a 10.50 pesos
  • Gomitas Candy Mandy Sabor Manzana con Valentina, 65 g, de 21.70 pesos a 10.50 pesos
  • Ositos de Gomita Candy Mandy con Valentina, 65 g, de 21 pesos a 10.50 pesos

Pilas Kromicell

  • Pilas Kromicell de Litio 2032, 2 piezas, de 51.70 pesos 25.50 pesos
  • Pila Kromicell de Litio 2025, 2 piezas, de 51.70 pesos 25.50 pesos
  • Pilas Kromicell Alcalinas AA, 7 piezas, de 128.90 pesos 64 pesos
  • Pilas Kromicell Alcalinas AAA, 7 piezas de 128.90 pesos a 64 pesos 
  • Pilas Kromicell Alcalinas D, 2 piezas de 128.70 pesos a 64 pesos

Medicina

Línea de vitaminas Solanum:

  • Complejo B Solanum, 30 cápsulas, de 143.50 pesos a 71.51 pesos
  • Max Solanum Omega 3 Suplemento Alimenticio, 30 cápsulas, de 220.50 pesos a 110.01 pesos
  • Inositol Solanum Suplemento Alimenticio, 90 cápsulas, de 314 pesos a 157 pesos
  • Energy 220v Solanum 570 miligramos, 45 cápsulas, de 213 pesos a 106.50 pesos
  • Vinagre de Manzana Solanum, 90 Cápsulas de 600 mg cada una, de 294 pesos a 147 pesos
  • 3 Magnesios Solanum con Espirulina y Vitamina D3, 60 Cápsulas de 650 mg cada una, de 294 pesos a 147 pesos

Antes de realizar tus compras, toma en cuenta lo siguiente:

Recuerda que la vigencia de estas promociones en Farmacia Guadalajara es del 15 al 31 de octubre.

  • Los precios, condiciones y características son válidos, excepto por errores de impresión.
  • Cabe resaltar que estos precios y promociones son exclusivos en línea, y la disponibilidad está sujeta a existencias en sucursales.
  • Para más información sobre ofertas y promociones en Farmacia Guadalajara, ingresa aquí.

