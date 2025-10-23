Aprovecha las promociones de hoy en Farmacia Guadalajara: 50% de descuento y más en productos seleccionados. Conoce las grandes ofertas de hoy, jueves 23 de octubre, y compra más gastando menos.

Farmacia Guadalajara ofrece una gran variedad de descuentos de hasta el 50% en productos como alimentos, y del 40% en artículos de higiene personal, en algunas marcas de shampoo, desodorantes y más. A continuación, te compartimos la gran variedad de descuentos y en qué marcas aplican en Farmacia Guadalajara.

50% de descuento hoy en Farmacia Guadalajara

Dulces Candy Mandy

Aplica solo en productos como:

Bolitas de Dulce Candy Mandy Sabor Tamarindo, 40 gramos, de 13.90 pesos a 6.90 pesos

Caramelos Esponjados Candy Mandy Cubiertos de Chocolate, 35 g, de 18.90 pesos a 9 pesos

Gomitas Candy Mandy Mangos con Chile, 40 g, de 12.10 pesos a 6 pesos

Chocolate Confitado Candy Mandy, 40 g, de 13.30 pesos a 6.50 pesos

Pasitas Candy Mandy Sabor a Chocolate, 40 g, de 13.10 pesos a 6.50 pesos

Gomitas Candy Mandy de Osito, 40 g, de 11.60 pesos a 5.50 pesos

Gomitas Candy Mandy de Frutitas, 40 g, de 10.70 pesos a 5 pesos

Hojuelas con Chocolate Candy Mandy, 40 g, de 14.90 pesos a 7 pesos

Gomitas Candy Mandy Jelly Beans, 40 g, de 12.90 pesos a 6 pesos

Bolitas Candy Mandy con Chile, 40 g, de 9.70 pesos a 4.50 pesos

Cacahuates Candy Mandy Confitados, 40 g, de 13.80 pesos a 6.90 pesos

Gomitas Candy Mandy Sabor Sandía con Valentina, 65 g, de 21.70 pesos a 10.50 pesos

Gomitas Candy Mandy Sabor Durazno con Valentina, 65 g, de 21.70 pesos a 10.50 pesos

Gomitas Candy Mandy Sabor Manzana con Valentina, 65 g, de 21.70 pesos a 10.50 pesos

Ositos de Gomita Candy Mandy con Valentina, 65 g, de 21 pesos a 10.50 pesos

Pilas Kromicell

Pilas Kromicell de Litio 2032, 2 piezas, de 51.70 pesos 25.50 pesos

Pila Kromicell de Litio 2025, 2 piezas, de 51.70 pesos 25.50 pesos

Pilas Kromicell Alcalinas AA, 7 piezas, de 128.90 pesos 64 pesos

Pilas Kromicell Alcalinas AAA, 7 piezas de 128.90 pesos a 64 pesos

Pilas Kromicell Alcalinas D, 2 piezas de 128.70 pesos a 64 pesos

Medicina

Línea de vitaminas Solanum:

Complejo B Solanum, 30 cápsulas, de 143.50 pesos a 71.51 pesos

Max Solanum Omega 3 Suplemento Alimenticio, 30 cápsulas, de 220.50 pesos a 110.01 pesos

Inositol Solanum Suplemento Alimenticio, 90 cápsulas, de 314 pesos a 157 pesos

Energy 220v Solanum 570 miligramos, 45 cápsulas, de 213 pesos a 106.50 pesos

Vinagre de Manzana Solanum, 90 Cápsulas de 600 mg cada una, de 294 pesos a 147 pesos

3 Magnesios Solanum con Espirulina y Vitamina D3, 60 Cápsulas de 650 mg cada una, de 294 pesos a 147 pesos

Antes de realizar tus compras, toma en cuenta lo siguiente:

Recuerda que la vigencia de estas promociones en Farmacia Guadalajara es del 15 al 31 de octubre.

Los precios, condiciones y características son válidos, excepto por errores de impresión.

Cabe resaltar que estos precios y promociones son exclusivos en línea, y la disponibilidad está sujeta a existencias en sucursales.

Para más información sobre ofertas y promociones en Farmacia Guadalajara, ingresa aquí.

AS