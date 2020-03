Alberto Stanley celebra 40 años de carrera en la pantomima

El artista de la pantomima, Alberto Pérez León, mejor conocido como Alberto Stanley, será reconocido por sus 40 años de carrera artística con diferentes actividades como exposiciones de vestuario, plática y fotografía en el Laboratorio de Artes Variedades (LARVA), del 27 de abril al 2 de mayo.

En entrevista con EL INFORMADOR, el también actor de teatro reveló que la Secretaría de Cultura Jalisco (SCJ) se encuentra preparando unas actividades a manera museográfica que destacarán los 40 años de aportación y desempeño en el arte del mimo de manera local e internacional . Aunque las actividades están aparentemente listas, aún faltan algunos detalles para que quede el programa bien definido, según dijo Stanley.

“La última semana de abril van a ser las actividades, una de ellas es una exposición fotográfica de la retrospectiva de mi trayectoria (...) mi libro ´El Viaje del Mimo´ también va a ser parte fundamental de la exposición”, detalló.

En cuanto a su larga trayectoria, Alberto dijo que cumplir 40 años “llega a aspectos evocativos del pasado”, pues las personas que se han cruzado en su camino han ayudado a crecer artística y personalmente. A quienes agradeció por compartir momentos y enseñanzas que ha ido implementando a lo largo del acto cómico.

“Mi evocación va hacia el pasado, a la melancolía por espacios mejores donde teníamos sentimientos por otras personas”

“Yo comencé en el teatro para niño hace más de 40 años y creo que ha sido un proceso de aprendizaje, porque uno aprende a producir todo además de los aspectos técnicos teatrales”, dijo.

Stanley, quien fue reconocido en 2015 por la Secretaría de Cultura con el Galardón al Mérito Teatral por sus más de 20 años de trayectoria (en aquel entonces), explicó que la comedia no sólo se trata de hacer reír, también está el sentido del humor y la comedia reflexiva mesurada. “Es ir conociendo el sentido del humor, pero eso te lo da los años”.

El artista creador del Primer Festival de Teatro Corporal en el Hospicio Cabañas destacó la carrera de la pantomima, pues no sólo se trata de una representación escénica que entretiene a un público por un tiempo. El mimo también tiene su disciplina y, por lo tanto, evoca una representación artística de la sociedad.

El libro "El Viaje del Mimo" formará parte de las actividades del LARVA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

“Es por eso que el mimo ´clásico´ tiene una formación específica y una disciplina; es decir, tiene sus propias reglas perfectamente estructuradas, algo tan simple como el habla. (...) Son caminos que se van buscando, dándole personalidad y creando un estilo propio en tu trabajo escénico. Si no hay un estilo propio, eres una copia de una copia”, sentenció Alberto Stanley, recordando aquellos años cuando los payasos de América Latina imitaban a Marcel Marceau, un mimo francés destacado de los años 80.

“Las cosas han cambiado, hay superación en muchos grupos. Eso es muy importante para la comunidad escénica del país”.

Su trayectoria

“Es reconfortante encontrarse mexicanos en otros países”

Alberto Stanley ha participado en toda la República Mexicana en varios festivales y teatros culturales, tales como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) en el área FIL Niños, iniciador de Papirolas e inaugurador del escenario de la estación San Juan de Dios del tren ligero en Guadalajara y el Festival Sucede de la misma ciudad, así como inaugurador del auditorio del Zoológico de Guadalajara. Formó parte de la Feria del Libro de León (FENAL), así como en un evento benéfico junto al tenor, Ramón Vargas, entre otros miles de presentaciones municipales y nacionales.

Durante la década de los setenta estudió dibujo, pintura, grabado y diseño publicitario en el desaparecido Departamento de Bellas Artes de Jalisco, y trabajó para diversas agencias publicitarias.

A nivel internacional, Stanley visitó países como Estados Unidos, en el congreso de Payasos de Las Vegas, Nueva York, Los Ángeles y Oklahoma; también Grecia, Alemania y Brasil.

“Es reconfortante encontrarse mexicanos en otros países; saben que va a haber un artista mexicano y van a buscarlo como queriendo garantizar ese pequeño lazo con el país. Como un aliento de melancolía con México”, recordó.

Lo que viene

“Aún faltan dos o tres cosas por desarrollar. Es una tontería pensar a largo plazo después de los 50 años. Quiero viajar, montar un espectáculo final de mi trabajo”, adelantó el actor. Sin temer al fin de la carrera, confía en que aún podrá “dejar algo” a las nuevas generaciones de artistas, y justo es que actualmente ofrece talleres de arte corporal a la par de sus presentaciones escénicas.

Pese a lo anterior, confiesa que las cosas han cambiado con el pasar de los años en cuanto al apoyo a las artes y la participación social. Lamentó, además, que las cosas “no están funcionando a favor de los creadores escénicos” en el país, con bajos presupuestos a la cultura por parte del gobierno y apoyo a la creación en todo tipo de arte.

Alberto Stanley evoca el pasado en su técnica y estilo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

“Pareciera que el artista está en combate con un gobierno. Veo mucha desilusión y asombro en muchos artistas por lo que está pasando. No nos queda más que tomar posturas creativas y valorar más lo que se está haciendo”.

Ante ello, el histrión dijo que su técnica y estilo va precisamente a tocar la sensibilidad de temas como éstos, para convertirlos en algo “utópico que llevará al espectador a los recuerdos” y, entonces, quizá pueda llevar al cambio y reflexión.

“Mi evocación va hacia el pasado, a la melancolía por espacios mejores donde teníamos sentimientos por otras personas, un mundo de esperanza, aunque suene utópico. Me voy a la poesía que no se encuentra en los memes. Son como esferas latentes que no hemos checado y recordar y decir ´eso lo hice bien´; no es que esté evadiendo el presente, pero éste está lleno de carencias, de personas que, por un lado, asesinan, violan y degradan, para que en la noche ya esten con su familia con qué cara”, finalizó.

Stanley ha llevado su “Repertorio de Gestos y Sueños” por todo el país, reconocido también por su libro “El Viaje del Mimo”, obra relanzada en 2014 por el programa Proyecta Producción, cuyo contenido apuesta por las investigaciones y publicaciones del artista. Plasma como tema principal al Mimo, el Teatro Corporal, la Comedia Física, el Clown, la risoterapia y la historia de la pantomima en México

AC