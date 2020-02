El Día del Artista Urbano se celebraría en marzo

Tras el conflicto que Flor Amargo tuvo la noche del pasado 10 enero al ser retirada por inspectores del Ayuntamiento de Guadalajara por no contar con el permiso para presentar su espectáculo callejero sobre Paseo Alcalde en el centro de la ciudad, la cantautora —en entrevista telefónica— detalla que alista el Día del Artista Urbano, junto a la titular de la Dirección de Cultura GDL, Violeta Parra. Ambas han estado en pláticas y, según las declaraciones de la cantante, la conmemoración de este día se planea para que se lleve a cabo en marzo.

Ante esta idea de celebrar y organizar actividades que promuevan y dignifiquen la labor del artista urbano, Parra expresa que para completar esta iniciativa se tendrán reuniones con los artistas: “Lo estamos trabajando desde finales de 2019 en pláticas con los artistas, tenemos pendiente una reunión con ellos, para ahora en conjunto hablar del trabajo que se ha hecho, de las necesidad o anotaciones que ellos puedan tener”.

También, la dirección cultural tapatía ha charlado con diversos artistas, como estatuas vivientes o botargas, por ejemplo, para que ofrezcan temáticas más relacionadas a la identidad de la ciudad. “Por sugerencia de la Comisión Dictaminadora del Centro Histórico se les pidió que cambiaran la caracterización de sus estatuas y también de las botargas, porque nos encontrábamos que no eran muy acordes con la historia de Guadalajara o con la ciudad. Se les invitó a que cambiaran esa caracterización por algo que fuera más emblemático o que tuviera más relación con la historia de la ciudad”.

Actualmente, son 110 los artistas acreditados al padrón de artistas urbanos; es decir, quienes cuentan con un oficio otorgado por la dependencia cultural. Es un permiso gratuito que cada dos meses debe renovarse para que puedan presentar su arte en las zonas y horarios dispuestos por el ayuntamiento —desde las 10:00 a 21:30 horas aproximadamente, dependiendo de su actividad—. Mientras que en lista de espera están 60 artistas más aproximadamente.

Un área de atención para creadores

Violeta Parra destaca que se encuentran en busca de sensibilizar más sobre el quehacer de los artistas urbanos, que durante años han estado en el Centro tapatío ofertando diversas expresiones musicales, de pintura, caricatura, botargas, payasos, mimos, estatuas vivientes, “pajaritos de la suerte”, de dibujo, baile y hasta tatuadores de henna, por ejemplo.

La directiva añade que Cultura Guadalajara cuenta con un área de atención especializada en los artistas urbanos para conocerlos personalmente y orientarlos en el trámite del permiso, si es que su actividad se apega a los requisitos.

“Nuestros compañeros inspectores nos retroalimentan; ellos llevan un protocolo, hacen un apercibimiento a los artistas urbanos que no cuentan con permiso, no es que lleguen y los quiten de inmediato, mucho menos con los policías, los operativos no son así. A los artistas se les invita a pasar a la Dirección de Cultura, se les permite estar unos minutos, trabajar un momento y se les invita a tramitar su permiso”.

Entre las normativas de los artistas con permiso, Parra puntualiza que no pueden cobrar a los espectadores por ver o participar en sus respectivos shows, ni vender productos o promover otra actividad ajena a su arte, sin embargo, pueden recibir aportaciones voluntarias por parte del público.

Paseo Alcalde, prohibido

Además, el Ayuntamiento de Guadalajara prohíbe los permisos cuando se realizan eventos especiales o masivos, como el próximo GDLUZ.

Además, el Paseo Alcalde no está disponible para ningún exponente; sin embargo, se han habilitado otros espacios —como la galería del Laboratorio de Artes y Variedades (Larva)—para activar una exposición con pintores, caricaturistas y dibujantes urbanos, por ejemplo.

“Nosotros supervisamos el trabajo de los artistas, que se respeten los lineamientos. No hay permisos para artistas urbanos en Paseo Alcalde. Supervisamos que los artistas estén en su lugar y horario porque hay que mediar entre los comerciantes establecidos, pues en el Centro también hay casas habitación”.

JL