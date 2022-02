5 "Se le va a dar todo el apoyo jurídico, pero también el apoyo político y moral"

En su conferencia del pasado 27 de enero, López Obrador defendió al subsecretario de Salud ante las denuncias por omisión en el manejo de la pandemia y expresó todo su apoyo, político y moral.

"Creo que no solo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría de odio; no se toma en cuenta que en los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales. Es un profesional de primer orden, serio, es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia, es de los mejores especialistas en pandemias del mundo".

"Ahora que nos invitaron a la Casa Blanca y en la agenda iba el tema del COVID no dudé en invitar a Hugo López-Gatell. Es una autoridad y es una gente decente, un hombre honesto, un auténtico servidor público. Pero es tanta la descomposición, la inmoralidad de los conservadores y como no les han resultado sus pronósticos de desastre y hemos ido avanzando enfrentando la pandemia, y no con malos resultados si lo vemos en el concierto de las naciones, pues están obnubilados, o sea, es una cosa irracional por completo.

"Pero no solo son los que denuncian, son los de arriba y mucha gente que es susceptible de manipulación; pero no son pocos, son millones, porque así es el conservadurismo", declaró López Obrador.

Recalcó que las denuncias en contra del subsecretario de Salud eran "producto del rencor, del odio y de la politiquería".

Acusó que su gobierno tuvo que levantar todo el sistema de salud "que estaba en el suelo" por la corrupción.

"Tiene todo nuestro apoyo (...) Sí, se le va a dar todo el apoyo jurídico y se van a presentar todos los argumentos, pero también el apoyo político y moral. No es nada más de que ahí el doctor Hugo, ¿no? No, no. Es la defensa de un compañero, de un responsable de la política contra el COVID", añadió.