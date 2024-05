Para dormir en el suelo los países asiáticos tienen la norma, pues se trata de una práctica ancestral conocida por sus grandes beneficios a la salud, además de que tiempo atrás no se contaban con los medios ni los recursos para poder adquirir una cama elevada, lo que es el estándar ahora mismo. Según varios antropólogos los japoneses consideran el suelo como un espacio sagrado, por ello integran esta práctica en sus rituales espirituales, asi que recostarse en el suelo es un hábito favorable física como espiritualmente.

Pero no nos quedamos con creencias y costumbres, pues una investigación llevada a cabo por un equipo del Hospital Ramón y Cajal en Madrid sostiene que dormir en superficies duras puede agravar dolores de espalda, dicho estudio publicado en The Lancet, tomó 313 sujetos de estudio a quiénes sometieron a dormir en una superficie dura y como resultado tuvieron más dolor de espalda comparado con quienes utilizaron superficies curvas, es por ello que se infiere que aquellas personas con lumbalgia o dolores relacionados no deberían dormir en el suelo, sin embargo se requieren aún más investigaciones para dar mejores resultados.

Efectos positivos de dormir en el suelo

Pero no todo es malo, dormir en el suelo tiene sus beneficios. Puede fomentar a una mejor postura, una potenciación del sistema circulatorio e incluso un descanso más profundo. Aunque cabe señalar que dichos beneficios no son respaldados científicamente sino que más bien se basan en la opinión y experiencia de quienes fomentan dicha práctica.

Contras de dormir en el suelo

Son bastantes los puntos negativos que nos trae nuestras vidas el dormir en superficies planas o el suelo, entre ellas destaca la falta de comodidad, la cual sí es importante pues podrías perder la calidad de tu sueño. Además de que al no tener un soporte adecuado podrías provocarte problemas en la columna a largo plazo pues una mala postura ejerce presión en la columna que causa daños.

Dormir en el suelo sin el equipo necesario y contra las indicaciones de tu médico puede desencadenar en desalineaciones de columna y otros padecimientos crónicos, además de que al dormir en el suelo te expones a agentes contaminantes y estás a la merced de insectos y bacterias que viven en dicha superficie.

Recomendaciones para dormir en el suelo

Si quieres intentar dicha práctica hay algunos puntos que deberías considerar para garantizar tu bienestar y comodidad, vas a necesitar colchonetas, esponjas o bases acolchadas para poder dormir en el suelo además de un par de almohadas que ofrezcan el soporte adecuado , busca posiciones que te permitan alinear la columna, la más recomendada es dormir boca arriba, al ponerse de lado se requiere una alineación específica en donde vas a necesitar ponerte una almohada entre las rodillas y doblar ligeramente las piernas hacia el pecho.

