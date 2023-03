Consejeros del INE que salen serán juzgados por el pueblo: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador advirtió que los consejeros del INE que saldrán en unos días serán juzgados por el pueblo mexicano por sus engaños.

Aseguró que se engañó a muchos mexicanos con reformas y con información falsa de que con su llamado plan B en materia electoral se afectaría la democracia y que se buscaba desaparecer al INE.

Indicó que lo que se busca con su Plan B es que las elecciones no cuesten tanto y que no haya legisladores plurinominales y que el Congreso se integre solo por diputados y senadores que sean elegidos de manera directa.

"Los (consejeros) que se van, pues ya la gente va a juzgarlos como los tiene que juzgar a todos. Ya mi opinión la saben ya no tiene caso seguir platicando de los mismo".

"Siento que se mintió, que se engañó a muchos ciudadanos con las reformas, se les dio información falsa de que se quería afectar la democracia, que 'El INE no se toca', que iba a desaparecer el INE, cuando lo que se buscaba y se tiene que buscar y que no se gaste tanto dinero del pueblo en la organización de las elecciones, que no haya tantos diputados, que no existan diputados plurinominales, ni senadores plurinominales que solo se integre el Congreso con diputados y senadores electos de manera directa, que no haya listas", dijo.

SUN