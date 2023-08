"No me meto": López Obrador sobre aspirantes a cargos en 2024

En su conferencia mañanera de este jueves 24 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador dijo: "No me meto mucho, no opino mucho, todo tiene que ver con la temporada".

Agregó que como ya vienen las elecciones, hay muchos aspirantes que tienen "el deber legítimo de ser candidatos.