Conexión terrestre, principal problema del AIFA

Aunque el costo del vuelo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) será más barato en comparación con otras terminales aéreas del país, pues tendrá una tarifa de uso más baja, el inconveniente es la conectividad, si se considera el traslado hacia el Centro de la Ciudad de México, señalan expertos.

Lo anterior, debido a que la distancia entre el AIFA y la zona Centro de la capital del país es de alrededor de 47 kilómetros, mientras que desde el Aeropuerto Benito Juárez al primer cuadro es de apenas ocho.

Además, aún no se concluyen dos de las seis obras de conexión terrestre que se anunciaron para mejorar el acceso a la nueva terminal ubicada en la base militar de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México. Una de estas es la ampliación del tren suburbano, que estará lista hasta el segundo semestre de 2023.

“Hay aeropuertos que tienen distancia similar, pero con una conectividad muy buena… y en este caso no lo hay”, señala Heriberto Salazar Eguiluz, presidente del Colegio de Aviadores de México.

Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, indica que la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) será de 284.5 pesos para vuelos nacionales en Santa Lucía, mientras que en el Benito Juárez es de 618.4. “Es para incentivar a las aerolíneas”.

Símbolo. Los mamuts representan la identidad del lugar; el museo y algunas esculturas al aire libre ya están listas para recibir a los usuarios del la terminal aérea. Especial

En el caso de Guadalajara, sólo una aerolínea, la más económica, contará con la ruta desde el AIFA, y el costo del pasaje será menor al que maneja hacia el Benito Juárez, considerando el mismo destino. Un vuelo a este último costará mil 292 pesos (el jueves), mientras que al de Santa Lucía será de 746.

Este precio se acerca al que manejan las líneas de autobuses de Guadalajara a la capital del país (816 pesos). La diferencia es que los camiones llegan a la Central Norte de Autobuses, que queda a sólo 10.4 kilómetros del Centro de la Ciudad de México.

En septiembre pasado, al rendir su Tercer Informe de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que el AIFA se construiría “con menos de 80 mil millones de pesos (MDP)”. Con la bolsa asignada este año, el monto subió a 115 mil 981 MDP.

Expertos señalan que el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) será muy limitado, debido a que inicia operaciones con sólo ocho vuelos nacionales y uno internacional, obras inconclusas en las conexiones terrestres, falta de equipamiento, entre otros pendientes.

Heriberto Salazar Eguiluz, presidente del Colegio de Aviadores de México, consideró que el nuevo aeropuerto ubicado en la base militar de Santa Lucía operará de manera óptima en año y medio, siempre y cuando México recupere la categoría 1 en materia de seguridad aeronáutica, la cual perdió el año pasado, luego de que la Administración Federación de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos concluyó que no se cumple con los estándares internacionales. “Si esto no pasa, no habrá permisos para ninguna línea mexicana para aumentar rutas a Estados Unidos, que es el principal destino internacional”.

Señaló que el país no necesitaba otro aeropuerto para el destino local, “necesitaba un aeropuerto más grande para hacer las conexiones y que muchas líneas aéreas lo utilizaran de conexión”

Hay limitaciones

Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, espera que el nuevo aeropuerto funcione de forma adecuada. “Como controladores del gobierno y dedicados a la seguridad del espacio aéreo, garantizaremos que opere con seguridad. En ese sentido le apostamos a que sea lo mejor posible y que en un plazo corto cumpla con su propósito”.

Sin embargo, considera que esto último es muy complicado. “Poco a poco vemos la evolución del aeropuerto, de manera natural sabremos exactamente cuál será su capacidad, si los pasajeros están dispuestos a ir hasta Santa Lucía para hacer sus vuelos, pero es muy complicado porque adolece de muchas cosas”.

Declaró que el equipamiento actual del AIFA no permite que opere las 24 horas del día. “En la mañana porque hay mucha niebla y por las tardes porque hay tolvaneras. Además, por el equipamiento que le pusieron no puede operar por las noches. Ahorita los controladores en la torre de Santa Lucía tienen instrucciones de que nada más operen de forma visual”.

Insistió en que garantizarán la seguridad.

Covarrubias comentó que a pesar de que se había anunciado que la nueva terminal aérea contaría con sistema ILS Categoría III, el cual permite operar con nula visibilidad, “no es cierto. Si vemos la publicación de información aeronáutica, ahí dice que instalarán la categoría 1, la más básica y esto estará en funciones hasta el 23 o 24 de marzo”.

Especial

CLAVES

Los tiempos en la capital

Rutas El Gobierno federal emitió información sobre las rutas, puntos de conexión y los tiempos de traslado y sus costos para llegar a la nueva terminal aérea desde varias zonas de la Ciudad de México.

Expectativa El trayecto en vehículo de Perisur al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que entra en operaciones hoy, se realiza en dos horas con 42 minutos, cuando el tiempo que anunció el Gobierno federal para esta ruta es de una hora con 35 minutos.

Realidad Se llevó a cabo un recorrido de prueba que inició a las 10:30 horas, justo a la entrada del estacionamiento de la plaza comercial, en la intersección que hace la avenida Insurgentes Sur con el Anillo Periférico.

Lento En los primeros kilómetros hubo poco flujo vehicular sobre el Periférico, en donde se encontró tránsito pesado en San Jerónimo. Ahí, de acuerdo con el navegador, el tráfico retrasó el viaje siete minutos, para después seguir con normalidad por las avenidas Viaducto e Insurgentes.

Obras Google Maps avisó que el fin del viaje estaba a 24 minutos; sin embargo, justo a 7 kilómetros de Santa Lucía, los carriles de la vialidad se redujeron de cuatro a uno debido a que continúan los trabajos de mejora vial.

Retraso Por ello, el tránsito fue a vuelta de rueda por una hora con dos minutos, lo que provocó que la llegada al aeropuerto Felipe Ángeles fuera a las 13:12 horas, por lo que el tiempo final del recorrido fue de dos horas con 42 minutos.

Tarde De no haber sido por las labores de construcción que retrasaron el viaje por poco más de una hora, el recorrido total de la ruta se habría hecho en aproximadamente una hora con 50 minutos, es decir, unos 15 minutos más de lo que estima el mapa difundido por las autoridades federales.

GUÍA

Aerolíneas y vuelos confirmados

Sólo cuatro han confirmado su participación y ofertas de viajes para México y el mundo. Las aerolíneas que volarán en el AIFA son: VivaAerobus, Volaris, Conviasa y Aeroméxico.

Volaris. Fue la primera en confirmar su operación en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, pues desde octubre de 2021 anunció que se integraría al proyecto. Los vuelos que ofrece son del AIFA hacia Tijuana y Cancún.

VivaAerobus. Confirmó que a partir del próximo lunes 21 de marzo operará con viajes a Monterrey y Guadalajara. Tendrá vuelos en conexión o directos. La aerolínea considerada una de las más económicas tendrá un plan (Viva Bus) que incluye el transporte de llegada al AIFA desde la Terminal Central de Autobuses del Norte, por un costo de 75 pesos.

AeroMéxico. Recién confirmó que participará en el proyecto del AIFA. Ofrecerá vuelos diariamente con rumbo a Mérida y Villahermosa, según dio a conocer en un comunicado.

Conviasa. La aerolínea ofrecerá también desde el lunes viajes a Caracas. En un inicio los vuelos serán los días lunes. Es por ahora, la única aerolínea extranjera que se sumó al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Esta aerolínea también opera en Toluca y Cancún.

LA CONECTIVIDAD

El director general del AIFA, Isidoro Pastor Román, dio a conocer la semana pasada las opciones de rutas y transporte para trasladarse desde distintos puntos de la Ciudad de México a la nueva terminal aérea. Los traslados duran desde los 42 minutos hasta una hora con 35 minutos. En cuanto a costo, va desde 50 a 150 pesos.

Incluye las cuatro centrales de autobuses. Los traslados al AIFA cuestan 125 pesos. Tras publicarse la información en las redes sociales del Gobierno federal, los usuarios comenzaron a señalar que los tiempos de la mayoría de esos recorridos son de dos a tres horas.

El funcionario federal aseguró que el aeropuerto de Santa Lucía cuenta con tecnología que permite reducir los tiempos de espera. Por ello, a los usuarios se les requerirá que lleguen una hora antes para vuelos nacionales y dos para internacionales. En el resto de las terminales aéreas, deben llegar con dos y tres horas de anticipación, respectivamente.

TELÓN DE FONDO

Postergan el tren suburbano

La ampliación del tren suburbano para conectar la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles estará lista hasta el segundo semestre de 2023, según información del Gobierno federal.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reporta que el ramal ferroviario de la estación Lechería al AIFA será una extensión del ferrocarril suburbano que actualmente opera entre Buenavista y Cuautitlán, cubriendo una ruta de 23 kilómetros con cinco estaciones intermedias y la terminal de Cuautitlán.

Brindará el servicio con trenes eléctricos de itinerario fijo y recorrerá un trayecto de 42 kilómetros de Buenavista al AIFA, en un tiempo aproximado de 45 minutos.

El servicio de transporte ferroviario atenderá la necesidad de transporte de las personas usuarias del nuevo aeropuerto, así como de las zonas habitacionales y comerciales ubicadas sobre los 20 kilómetros de la ruta que actualmente no cuentan con ningún servicio de transporte masivo, en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, según destacó la dependencia en un comunicado.

El tren se integrará a otros sistemas de transporte masivo para facilitar la conectividad. La obra de ampliación tendrá una inversión mixta de 25 mil millones de pesos: 15 mil millones corren a cargo del concesionario y el resto se cubrirá con recursos federales.

NUMERALIA

8 kilómetros y 19 minutos para llegar al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México

47 kilómetros y 1:05 minutos para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

60 kilómetros y 1:02 minutos para llegar al Aeropuerto de Toluca

108 kilómetros y 1:44 horas para llegar al Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán de Puebla

112 kilómetros y 1:38 horas para llegar al Aeropuerto Internacional General Mariano Matamoros de Cuernavaca

Sigue #debateinformador, participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Qué opina de la nueva terminal aérea de la Ciudad de México?

MQ