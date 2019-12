6 preguntas curiosas (y sus respuestas) sobre la Navidad

2 ¿Cuál villancico forma parte de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco?

Aunque en fechas recientes "All I want for Christmas is you" suena en cualquier reunión y de hecho Mariah Carey acaba de grabar un nuevo video, la canción más emblemática de la Navidad ha sido "Noche de Paz" (Silent Night, en inglés o Stille Nacht, Heilige Nacht, en alemán).

Fue interpretada por primera vez en la Navidad del año 1818 (hace 201 años) en una pequeña ciudad alemana llamada Oberndorf y hasta ahora la canción se ha traducido a más de 300 idiomas y dialectos, incluido el latín. Fue en 2011 cuando se agregó a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.