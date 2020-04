+ Informador: Las noticias del 31 de marzo de 2020

4 Adelantan serie

Debido a la falta de actividad deportiva y para apoyar a que la gente no salga de sus casas para prevenir la propagación del coronavirus, Netflix y ESPN han tomado la decisión de adelantar el estreno de "The Last Dance", una serie producida en conjunto y centrada en la vida de Michael Jordan.

La serie-documental estaba pensada para llegar en el verano; sin embargo, por los recientes acontecimientos en el mundo, será exhibida a partir del próximo 20 de abril, de acuerdo con un comunicado emitido tanto por ESPN como por la plataforma.

Será entre la fecha mencionada y el 27 de mayo que se irá liberando todo el contenido, compuesto por 10 capítulos que estarán disponibles en cinco entregas (dos por semana).