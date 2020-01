+ Informador: Las noticias del 21 de enero de 2020

4 Padece Parkinson

El músico y compositor británico Ozzy Osbourne, quien este martes lanzó su álbum "Ordinary man", reveló que fue diagnosticado con Parkinson en febrero del año pasado, tras sufrir una caída en su casa, que lo obligó a posponer los conciertos de su gira en 2019.

El artista de 71 años, quien lanzó los sencillos "Under the graveyard" y "Straight to hell", con la colaboración de Slash, y "Ordinary man", con el cantante y compositor Elton John, dio la noticia junto con su esposa Sharon, en un programa de televisión estadounidense conducido por Robin Roberts.