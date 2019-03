+ Informador: Las noticias del 04 de marzo de 2019

4 Muere Luke Perry

El actor estadounidense Luke Perry, conocido por su papel de Dylan McKay en la serie "Beverly Hills, 90210", falleció este lunes a los 52 años tras sufrir un derrame cerebral la semana pasada.

El intérprete, que apareció en películas como "Buffy the Vampire Slayer", "8 Seconds" o "The Fifth Element", murió en el hospital St. Joseph, de la localidad de Burbank, California, rodeado por sus hijos, Jack y Sophie, y sus familiares más cercanos quienes agradecen las muestras de apoyo y solicitan privacidad en este momento de gran duelo.