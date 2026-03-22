México ha construido, a lo largo de décadas, una identidad turística profundamente vinculada al mar. No es casualidad: su geografía privilegiada le permite abrirse a dos grandes cuerpos oceánicos -el Atlántico y el Pacífico- que delinean más de once mil kilómetros de litoral. Esta doble vocación marítima ha hecho del país un destino diverso no solo en términos paisajísticos, sino también culturales, climáticos y económicos. Desde las aguas turquesa del Caribe hasta los horizontes abiertos del Pacífico, el territorio nacional ofrece una multiplicidad de playas capaces de responder a distintas formas de viajar: la contemplativa, la aventurera, la familiar o la introspectiva.

Durante periodos vacacionales como Semana Santa, esa riqueza costera se vuelve evidente, con los miles de turistas nacionales y extranjeros que llegan a las costas. México cuenta con destinos internacionalmente consolidados como Cancún, Puerto Vallarta o Acapulco, enclaves que han sabido articular una infraestructura turística robusta con la belleza natural de sus entornos. Sin embargo, más allá de los grandes complejos hoteleros, el país ofrece alternativas para todos los presupuestos y estilos de viaje: desde hostales ecológicos y cabañas rústicas hasta resorts de lujo y cadenas hoteleras de talla internacional. Esta diversidad permite que tanto viajeros nacionales como extranjeros encuentren opciones acordes a sus necesidades, sin sacrificar el contacto con paisajes que, en muchos casos, permanecen intactos.

A continuación, algunos de los destinos de playa más atractivos para pasar Semana Santa en México, ya sea buscando tranquilidad, naturaleza o una experiencia distinta del turismo masivo.

Comenzamos con Cabo Pulmo, en Baja California Sur. Ubicado en la costa oriental de la península de Baja California Sur, Cabo Pulmo representa uno de los ejemplos más exitosos de conservación marina en el país. Este pequeño poblado costero alberga el Parque Nacional Cabo Pulmo, hogar del único arrecife coralino vivo del Golfo de California, cuya antigüedad se estima en más de 20 mil años.

A diferencia de otros destinos de la región como Los Cabos, donde el turismo de lujo domina la oferta, Cabo Pulmo apuesta por una experiencia más cercana a la naturaleza. Aquí no abundan los grandes hoteles, sino las posadas ecológicas, las cabañas de madera y los pequeños hospedajes familiares que funcionan con energías limpias. El atractivo principal radica en sus aguas cristalinas, ideales para practicar snorkel y buceo. Mantarrayas, tortugas marinas, bancos de jureles y hasta tiburones toro forman parte del ecosistema que ha logrado recuperarse tras décadas de sobrepesca.

Además del buceo, los visitantes pueden realizar caminatas por senderos desérticos que desembocan en playas prácticamente vírgenes. La ausencia de desarrollos turísticos masivos permite que la experiencia en Cabo Pulmo se mantenga íntima y silenciosa, perfecta para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano.

Chipehua, en Oaxaca

Chipehua. La zona cuenta con una playa con dunas costeras. ESPECIAL

En el Istmo de Tehuantepec, Chipehua emerge como una playa singular gracias a sus dunas costeras, formaciones naturales moldeadas por los intensos vientos de la región. Estas dunas, que se extienden a lo largo de varios kilómetros, crean un paisaje casi desértico que contrasta con el azul profundo del océano.

La playa es amplia y de oleaje moderado, lo que permite tanto el baño como la práctica de deportes acuáticos. Sin embargo, su principal atractivo reside en la posibilidad de explorar el sistema de dunas, ya sea caminando o en vehículos todo terreno. Desde sus puntos más altos se obtienen vistas panorámicas del Pacífico que adquieren tonalidades doradas al atardecer.

Chipehua también ofrece oportunidades para el ecoturismo: recorridos en lancha por los manglares cercanos, observación de aves y visitas a comunidades zapotecas que conservan tradiciones pesqueras y culinarias. El alojamiento se limita a pequeñas posadas y cabañas, lo que contribuye a preservar el carácter apacible del lugar.

Roca Partida, en Veracruz

Roca Partida. Vistas con acantilados imponentes. ESPECIAL

En la región de Los Tuxtlas, Roca Partida sorprende por su geografía escarpada. A diferencia de las playas de arena extensa que predominan en otras zonas del Golfo de México, aquí el paisaje está dominado por acantilados que se elevan sobre el mar, formando un escenario que algunos han comparado con las costas de Irlanda.

Las olas rompen contra formaciones rocosas que se adentran en el océano, creando pozas naturales donde es posible nadar con relativa seguridad. Los miradores naturales ofrecen vistas panorámicas del litoral, especialmente durante el amanecer y el atardecer

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La cercanía con la selva de Los Tuxtlas permite complementar la visita con caminatas, observación de flora y fauna o recorridos por cascadas cercanas. El hospedaje suele ser rústico, en cabañas o casas de huéspedes, lo que favorece una experiencia más cercana al entorno natural.

Celestún, en Yucatán

Celestún. Destino que combina playas de aguas tranquilas con la riqueza biológica de su reserva de la biosfera. ESPECIAL

Situado en la costa poniente de Yucatán, Celestún combina playas de aguas tranquilas con la riqueza biológica de su reserva de la biosfera. A diferencia del Caribe mexicano, donde destinos como Cancún concentran grandes flujos turísticos, Celestún ofrece un entorno más relajado y menos saturado.

Sus playas se distinguen por tonalidades azules que varían según la hora del día, gracias a la poca profundidad de sus aguas. La arena clara y fina facilita caminatas largas, mientras que el oleaje suave permite el baño incluso para familias con niños.

Más allá del mar, la reserva alberga una importante población de flamencos rosados que pueden observarse en recorridos guiados por la ría. Los manglares, ojos de agua y petenes constituyen un ecosistema único donde conviven cocodrilos, aves migratorias y diversas especies de peces. Las opciones de hospedaje incluyen desde hoteles boutique hasta cabañas ecológicas, lo que permite adaptar la experiencia a distintos presupuestos.

Cabo Corrientes, en Jalisco

Cabo Corrientes. El municipio ofrece paisajes donde la selva tropical se fusiona con la arena dorada. ESPECIAL

A unas horas al sur de Puerto Vallarta, el municipio de Cabo Corrientes resguarda algunas de las playas menos exploradas de la costa jalisciense. Mayto, Corrales y Tehuamixtle forman parte de un corredor natural donde la selva tropical se encuentra con el Pacífico sin intermediación de grandes desarrollos turísticos.

Mayto, con su extensa franja de arena dorada, es ideal para largas caminatas frente al mar o para la observación de fauna marina. En ciertas temporadas, es posible presenciar el desove de tortugas, una experiencia que ha motivado la creación de campamentos de conservación en la zona. Corrales, por su parte, conserva un carácter pesquero más marcado: sus restaurantes ofrecen mariscos frescos capturados el mismo día, mientras que las embarcaciones locales permiten recorridos por la costa.

Tehuamixtle combina ambas vocaciones: es un punto de encuentro entre pescadores y viajeros que buscan tranquilidad. Sus aguas son propicias para la pesca deportiva y el kayak, mientras que las palapas y pequeñas fondas brindan hospedaje sin estridencias. En conjunto, estas playas ofrecen una alternativa para quienes desean explorar el Pacífico jalisciense sin el bullicio habitual de los destinos más conocidos.

Boca del Cielo, en Chiapas

Boca del Cielo. Una playa donde el paisaje entrelaza aguas salobres y marinas en un mismo horizonte. ESPECIAL

Ubicada en el municipio de Tonalá, Boca del Cielo es una de las playas más representativas de la costa chiapaneca. Su principal característica es la “bocabarra”, punto donde el estero se une con el Océano Pacífico, generando un paisaje donde conviven aguas salobres y marinas.

La arena, de tonalidad gris y textura fina, se extiende a lo largo de varios kilómetros. Las palapas y cabañas ofrecen alojamiento frente al mar, mientras que las cooperativas locales organizan recorridos en lancha por el estero, donde es posible observar aves, cocodrilos y manglares.

Durante ciertas épocas del año, Boca del Cielo también participa en programas de liberación de tortugas marinas, actividad que puede presenciarse bajo supervisión. Los atardeceres, cuando el sol se oculta tras la línea del Pacífico, tiñen el cielo de tonalidades rojizas que se reflejan en el agua, creando uno de los espectáculos naturales más apreciados por los visitantes.

Desde arrecifes coralinos hasta dunas costeras, pasando por acantilados y manglares, las playas de México ofrecen una variedad de paisajes capaces de redefinir la experiencia vacacional. En Semana Santa, más allá de los destinos tradicionales, estos enclaves permiten descubrir una relación distinta con el mar: más pausada, más íntima y, en muchos casos, más sostenible.