Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 9 al 15 de marzo

Aries

Aries, con Júpiter avanzando directamente en Cáncer comienzas a observar tu vida desde lo más esencial: el hogar, la familia, la pareja y, sobre todo, cómo te sientes realmente. Esta energía te lleva a notar aquello que antes pasabas por alto. Es como si tu interior te pidiera atención para resolver asuntos pendientes. Durante la semana reconoces que muchas de tus reacciones vienen de experiencias del pasado, hábitos y patrones que adoptaste sin darte cuenta. Al mirarlos con calma, todo empieza a acomodarse. Tu fuego interior sigue presente, pero ahora es más equilibrado y consciente. Se trata de un crecimiento interno que te brinda claridad, tranquilidad y mayor sentido de pertenencia. Desde ese lugar, lo demás empieza a fluir con mayor facilidad.

Tauro

Tauro, Júpiter directo en Cáncer abre para ti una vía emocional que antes evitabas por simple comodidad. Esta semana percibes que tus palabras reflejan mejor lo que realmente sientes. Expresar tus emociones se vuelve más sencillo y eso transforma la forma en que te relacionas con los demás. Conversaciones que antes parecían complicadas ahora se desarrollan con naturalidad porque hablas desde la sinceridad. También comienzas a cuidar más tu tiempo y tu tranquilidad. Buscas espacios que te transmitan seguridad, personas que te aporten calma y hábitos que te hagan bien. Es un crecimiento pausado, pero sólido, como una raíz que se fortalece silenciosamente bajo la tierra.

Géminis

Géminis, con Júpiter en Cáncer empiezas a reconocer con mayor claridad tu propio valor. Durante esta semana notas una necesidad interna de estabilidad, afecto y contención. Cuando atiendes esa sensación, tu mente se organiza por sí sola. Comienzas a elegir aquello que realmente te beneficia, en lugar de lo que solo te distrae. Te vuelves más consciente de tus límites y de lo que necesitas para sentirte bien. Al brindarte ese cuidado, tu energía se vuelve más clara y enfocada. Es como si tu corazón te guiara con señales simples y directas sobre qué sí y qué no.

Cáncer

Cáncer, con Júpiter —el planeta de la expansión y la fortuna— avanzando directamente en tu signo a partir del día 10, experimentas un crecimiento que surge desde tu interior. No se trata de un cambio evidente o ruidoso, sino profundo. Te sientes más seguro de quién eres, más conectado con tu intuición y más dispuesto a recibir lo positivo que la vida ofrece. Tu energía se vuelve naturalmente atractiva. Las personas se acercan, las oportunidades aparecen y tus emociones fluyen con mayor facilidad. Esta semana te reconoces con más amor y claridad. Es un renacer tranquilo, pero poderoso, que te devuelve dirección y fortaleza.

Leo

Leo, Júpiter en Cáncer impulsa una transformación en tu mundo interior, ese lugar que pocas veces muestras a los demás. Esta semana sientes la necesidad de reducir el ritmo, escuchar tus emociones y darte un respiro después de los desafíos recientes. No es señal de debilidad, sino de sabiduría. Recuperas energía y tu brillo sigue presente, aunque ahora se manifiesta de una forma más íntima y auténtica. Comprendes que no siempre necesitas estar en constante actividad para ser tú mismo. A veces, en el silencio y la calma, también tu espíritu encuentra su luz.

Virgo

Virgo, con Júpiter avanzando directamente comienzas a observar tus amistades y proyectos desde una perspectiva más emocional y comprensiva. Esta semana identificas con claridad quién realmente te hace sentir cómodo y quién solo ocupa espacio en tu vida. No hay conflictos, simplemente entendimiento. Decides rodearte de personas que te apoyan, que te escuchan y en quienes puedes confiar, mientras te distancias de aquello que te resta energía sin sentir culpa. También surge un mayor deseo de colaborar, compartir ideas y trabajar en equipo en proyectos que tengan sentido emocional, no solo práctico. Es un periodo favorable para estudiantes o para quienes desarrollan actividades grupales.

Libra

Libra, Júpiter en Cáncer resalta tu presencia pública y te vuelve más cercano ante los demás. Esta semana las personas te perciben más auténtico y accesible, lo que abre oportunidades que antes parecían difíciles en ámbitos como el trabajo, los estudios, el deporte u otras actividades. Comienzas a confiar más en tu intuición para tomar decisiones profesionales, en lugar de seguir únicamente lo que se espera de ti. Tu liderazgo adopta un tono más cálido, protector e inspirador. Descubres que mostrar sensibilidad no debilita tu autoridad, sino que fortalece tu influencia. Este tránsito favorece especialmente a maestros, directivos, jefes o emprendedores.

Escorpio

Escorpio, Júpiter directo en Cáncer amplía tu perspectiva sobre la vida. Esta semana sientes una energía interna que te invita a confiar más en lo que no puedes controlar. Tu intuición se vuelve más clara y precisa, permitiéndote percibir señales donde antes solo había dudas. Te animas a explorar nuevas experiencias con menos miedo y resistencia. Tu profundidad espiritual deja de sentirse pesada y se convierte en una guía. Al soltar ciertas creencias antiguas y algunos temores, comprendes que mereces vivir con paz, amor y momentos de alegría.

Sagitario

Sagitario, con Júpiter —tu planeta regente— activando tu mundo emocional, enfrentas una semana de introspección. Observas con mayor honestidad los apegos que tienes hacia personas o situaciones. Algo dentro de ti comienza a transformarse, como si desprenderse ya no resultara tan doloroso. Comprendes que abrir el corazón también puede ser una aventura que te acerca a una versión más auténtica de ti mismo. Tu energía se vuelve más sensible y receptiva, ayudándote a identificar lo que realmente necesitas para sentirte libre. No se trata de crecer hacia afuera, sino hacia tu interior. Reconoces que aferrarte a lo que no puedes cambiar solo genera desgaste.

Capricornio

Capricornio, después de un periodo lleno de responsabilidades, Júpiter en Cáncer trae una sensación de alivio. Este tránsito te recuerda que no es necesario cargar con todo por tu cuenta. Durante la semana permites que alguien de confianza te acompañe y te apoye. Tus relaciones se vuelven más cercanas, sinceras y humanas. Al abrirte a quien te aprecia de verdad, recibes consejos valiosos que pueden ayudarte a tomar decisiones importantes. Comprendes que la verdadera fortaleza también consiste en aceptar ayuda y dejar de insistir en lo que ya no tiene solución.

Acuario

Acuario, Júpiter directo en Cáncer influye en tu vida cotidiana y en la dinámica familiar, especialmente con hijos, padres o hermanos. Esta semana surge una mayor necesidad de cuidar tu bienestar físico y emocional. Descansar mejor, alimentarte con equilibrio o ajustar pequeños hábitos puede marcar una gran diferencia. Tu rendimiento tanto personal como profesional mejora cuando te tratas con más amabilidad y menos exigencia. Comienzas a ver tu rutina diaria como un espacio que merece respeto y atención. Al proteger tu equilibrio, recuperas claridad y evitas que otras personas o situaciones añadan estrés innecesario.

Piscis

Piscis, Júpiter en Cáncer despierta tu creatividad y sensibilidad de una manera muy especial. Durante esta semana te expresas con mayor sinceridad y ternura. Tu niño interior vuelve a recordarte aquellas cosas simples que te hacían feliz y que dependían solo de ti. Tus ideas fluyen con naturalidad y tus emociones se sienten más ligeras y transparentes. La intuición se fortalece y te guía con claridad. Todo lo que creas o compartas tiene un impacto en los demás, porque nace desde un lugar genuino y puro dentro de ti.

YC