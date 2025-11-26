Bloqueos carreteros: Carreteras con más afectaciones hasta HOY

Por segundo día consecutivo, agricultores y transportistas realizaron bloqueos carreteros y de casetas en diversos puntos del país. Los primeros exigen precios justos para sus cosechas y se pronunciaron en contra de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales; los transportistas piden seguridad en las carreteras, donde son víctimas de robo, extorsión e incluso homicidios.

Carreteras afectadas por bloqueos

Una de las ciudades que registró mayor afectación fue Ciudad Juárez, Chihuahua, donde los agricultores, hasta la tarde de este martes, mantenían cerrado el carril de carga de mercancías hacia Estados Unidos en el Puente Internacional Córdoba Américas, así como el de Ysleta-Zaragoza y el de Jerónimo-Santa Teresa. En el sur de la entidad permanecían cerrados algunos tramos carreteros.

Las autoridades estatales y municipales esperaban el resultado de los diálogos que se llevaban a cabo en la Ciudad de México entre el gobierno federal y los agricultores para la apertura de las vías tomadas, y, en caso de que no se lograra una solución, determinar qué acciones llevar a cabo, ya que en esta entidad se registran pérdidas millonarias por el bloqueo de los cruces internacionales de carga.

26 estados del país registran bloqueos, informaron transportistas y campesinos inconformes. SUN / ARCHIVO

Acusan intimidación por parte de autoridades

El segundo punto más conflictivo fue en el estado de Hidalgo, particularmente en la carretera Arco Norte, a la altura de la caseta Tula 1, que permaneció cerrada toda la noche y donde manifestantes habían colocado casas de campaña.

La tarde del martes, luego de 30 horas de bloqueo, finalmente se abrió el paso a la circulación, después de que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron al sitio como parte de las investigaciones relacionadas con estos cierres carreteros.

Los campesinos calificaron esta acción como intimidatoria; por otro lado, los agentes ministeriales solicitaron el nombre del líder de los productores integrantes del Frente Nacional en Defensa del Campo, quienes se mantenían en el lugar desde la mañana. Asimismo responsabilizan al gobierno de cualquier situación que pudiera sucederles; levantaron el campamento y se reabrió el tránsito en esta vía.

Cierres de más de 30 horas

En Guanajuato, la tarde del martes se cumplían más de 30 horas del cierre en la carretera federal 90 Pénjamo-La Piedad, a la altura de la comunidad Laguna de Cortés, esto había ocasionado una larga fila de camiones de traslado de mercancías y vehículos particulares.

