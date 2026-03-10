Xiaomi POCO X8 Pro: Precio aproximado en México y cuándo sale a la venta

La marca china, Xiaomi, está lista para darle su próxima bienvenida a uno de los lanzamientos más esperados y significativos de este 2026. Recientemente, la firma confirmó la presentación mundial de su nueva serie POCO X8 Pro, la cual busca posicionarse como una de las líneas más importantes de la gama media premium.

Asimismo, se prevé una versión superior, POCO X8 Pro Max. La presentación de los dispositivos se llevará a cabo el próximo martes 17 de marzo, a las 6:00 a.m.. Aquí se revelarán los detalles, tanto de los aspectos técnicos como de su disponibilidad en los mercados.

De acuerdo con las filtraciones, la nueva línea de smartphones promete un excelente rendimiento, ya que, la marca confirmó que su procesador será MediaTek Dimensity 8500 Ultra, un chipset fabricado con tecnología de 4 nanómetros, con un mayor rendimiento sin poner en juego el consumo de energía.

Por otro lado, el sistema de la GPU Mali-G730 promete soportar aplicaciones pesadas y juegos avanzados de forma fluida. Este aspecto es una mejora notable frente al procesador usado en la generación anterior.

Características

El dispositivo integraría características que son comunes el teléfonos de gama alta , como su pantalla OLED de 6.6 pulgadas con resolución de 1.5K y una tasa de refresco de 120 Hz.

Además, su capacidad de almacenamiento también es superior, mejorando la velocidad del sistema y suficiente espacio para guardar contenido multimedia, aplicaciones y videojuegos.

Su batería promete una carga rápida de hasta 100W, haciéndolo superior a versiones anteriores y otros dispositivos dentro de su categoría.

En cuanto a la cámara, la calidad también representa un gran avance dentro de la marca, pues se espera que su cámara principal sea de 50 mp con estabilización óptica (OIS), ultra gran angular de 8 mp y una cámara frontal de 20 mp.

¿Cuál será su precio y cuándo estará disponible?

A pesar de que el precio oficial se dará a conocer hasta su presentación, el 17 de marzo, se estima que su costo será entre 8 mil y 10 mil pesos , lo que lo posicionaría dentro del segmento de gama media premium.

Por su parte, todavía no se sabe la fecha en la que los nuevos dispositivos llegarán a México.

