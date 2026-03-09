Nothing Phone (4a) Pro llega con grandes cambios; precio y características

Recientemente Nothing, la empresa de celulares fundada en 2021, presentó oficialmente el nuevo Nothing Phone (4a) Pro, el cual viene con innovaciones en el hardware , su diseño, entre otros cambios que los usuarios no pueden pasar por alto.

Este nuevo smartphone llegó para enseñarle a otras empresas, como Samsung y Apple, que todavía se puede innovar y arriesgarse a hacer cosas diferentes dentro del mercado de los teléfonos móviles.

Su sistema operativo se llama NothingOS, el cual promete un rendimiento óptimo. Asimismo, sus configuraciones son muy “cyberpunk”, ofreciendo una experiencia diferente a la de otros smartphones.

Características del nuevo Nothing (4a) Pro

En cuanto a estética, el Nothing (4a) Pro mantiene su diseño característico, luciendo 3 cámaras en la parte trasera (una Sony LYT700C como principal, una periscopio de 50 MP y una gran angular también de Sony), mientras que la cámara frontal es de 32 MP.

Por otro lado, la pantalla AMOLED del dispositivo es de 6.83 pulgadas, con resolución FullHD+, con una tasa de refresco de 144 Hz y 5 mil nits de pico de brillo. En la parte trasera tiene una pantalla mini LED en la que se puede mostrar la hora, la batería, o las llamadas entrantes.

Cuenta con 8 GB de RAM (o 12 GB, dependiendo de la versión), 128 GB o 256 GB de almacenamiento, y el chasis es de aluminio, lo que lo hace resistente. Cuenta con procesador NothingOS 4.1; promete 3 años de actualizaciones de sistema operativo, y 6 años de actualizaciones de seguridad.

Integra Nothing AI, una plataforma de inteligencia artificial enfocada en creatividad, la cual se pone en funcionamiento presionando el botón lateral izquierdo.

El Nothing (4a) Pro está disponible en los colores negro, plata y rosa. Su costo es de alrededor de 8 mil 800 pesos mexicanos.

ESPECIAL / NOTHING MX

