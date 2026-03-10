A meses de que se presente de manera oficial el nuevo dispositivo móvil de Apple, este ya se encuentra causando revuelo entre los usuarios de iPhone. Actualmente, este nuevo modelo se encuentra en una fase crítica de validación, lo que ha permitido que se filtren algunas de sus características únicas, a continuación te informamos todo lo que debes saber sobre el nuevo iPhone 18 Pro.

¿Cuándo saldrá a la venta el iPhone 18 Pro?

Siguiendo el calendario habitual de la compañía, se espera que el iPhone 18 Pro y el Pro Max sean presentados de manera oficial por la compañía estadounidense en septiembre de este mismo año.

A pesar de que el anuncio se tiene previsto para este año, es posible que el lanzamiento del mismo sea retrasado hasta la primavera de 2027, debido a que dicho dispositivo debe pasar primero la etapa de Prueba de Validación de Producto, antes de ser puesto a la venta.

Detalles innovadores que caracterizan al iPhone 18 Pro

• Innovación en pantalla: Adiós a la Dynamic Island tal como la conocemos

Una de las novedades más comentadas hasta el momento es la reducción del tamaño de la Dynamic Island. Esto es posible debido a una tecnología de "cristal micro-transparente empalmado", con esto Apple habría logrado ocultar parte de los sensores del Face ID bajo el panel. Esto permitirá que la isla sea hasta un 35% más pequeña, ofreciendo más espacio útil en la pantalla.

• Salto de potencia con el chip A20 Pro

El corazón del iPhone 18 Pro será el chip A20 Pro, con este avance el dispositivo contará con una mayor densidad de transistores, lo que se traduce en un rendimiento superior y una eficiencia energética extrema. Además, tenemos buenas noticias con este nuevo detalle este celular tendrá acceso a la conectividad satelital 5G.

• Cámara de nivel profesional con apertura variable

Esta función permitirá ajustar la entrada de luz según el entorno y ofrecer un control preciso sobre la profundidad de campo visual de la cámara principal.

• Batería y colores inéditos

Para acompañar el nuevo procesador, Apple incluiría una batería de mayor capacidad, alcanzando los 5,200 mAh en el modelo Pro Max.

En el lado estético, el dispositivo mantendrá el titanio y el vidrio, pero con una paleta de colores renovada que incluye tonos marrón, morado profundo, borgoña y un nuevo rojo intenso.

• Precios estables

A pesar del incremento en el costo de componentes como la memoria RAM, las filtraciones indican que Apple intentará mantener los precios de salida de los modelos base de 256 GB. No obstante, no se descartan aumentos en las versiones de mayor almacenamiento (512 GB a 2 TB).

