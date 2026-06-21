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Estos son todos los celulares compatibles con Android 17 y sus nuevas funciones

Android 17 marca una evolución centrada en productividad, seguridad y experiencias adaptadas a nuevos formatos como los dispositivos plegables

Por: Elsy Angélica Elizondo

Los modelos más recientes y aquellos con soporte extendido serán los principales beneficiados. CANVA

Los modelos más recientes y aquellos con soporte extendido serán los principales beneficiados. CANVA

Google ha presentado Android 17, la versión más reciente de su sistema operativo móvil, que llega con un enfoque claro en la multitarea, la productividad y la seguridad del usuario.

Entre sus principales novedades destacan las App Bubbles, que permiten abrir aplicaciones en ventanas flotantes con solo mantener presionado su icono, así como Screen Reactions, una herramienta pensada especialmente para creadores de contenido que permite grabar pantalla y cámara frontal al mismo tiempo. 

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También se incorpora el Foldable Gaming Mode, diseñado para dispositivos plegables, que divide la pantalla para jugar mientras la parte inferior funciona como un control táctil personalizable. A esto se suman mejoras importantes en privacidad, gestión de permisos y optimización del rendimiento del sistema.

¿Qué celulares serán compatibles con Android 17?

Aunque Google aún mantiene la información más completa dentro de su programa beta, la actualización ya tiene una base clara de dispositivos compatibles. En general, los modelos más recientes y aquellos con soporte extendido serán los principales beneficiados.

Desde 2025, además, los fabricantes están obligados a ofrecer varios años de actualizaciones, lo que amplía la posibilidad de que más equipos reciban Android 17 entre 2026 y 2027.

Google Pixel: los primeros en actualizar

Como es habitual, los dispositivos Google Pixel serán los primeros en recibir Android 17. Todos los modelos que ya cuentan con Android 16 podrán actualizar.

Modelos compatibles: 

Pixel 6
Pixel 6 Pro
Pixel 6a
Pixel 7
Pixel 7 Pro
Pixel 7a
Pixel 8
Pixel 8 Pro
Pixel 8a
Pixel 9
Pixel 9 Pro
Pixel 9 Pro XL
Pixel 9 Pro Fold
Pixel Fold
Pixel 10
Pixel 10 Pro
Pixel 10 Pro XL
Pixel 10a 

Samsung: One UI 9 con Android 17

Samsung integrará Android 17 bajo su capa One UI 9, con enfoque en optimización y mejoras de rendimiento. Su programa beta ya está activo en algunos países.

Modelos compatibles: 

Galaxy S26
Galaxy S26 Plus
Galaxy S26 Ultra
Galaxy S25
Galaxy S25 Plus
Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 FE
Galaxy S25 Edge
Galaxy S24
Galaxy S24 Plus
Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24 FE
Galaxy S23
Galaxy S23 Plus
Galaxy S23 Ultra
Galaxy A16
Galaxy A17
Galaxy A25
Galaxy A26
Galaxy A34
Galaxy A35
Galaxy A36
Galaxy A54
Galaxy A55
Galaxy A56
Galaxy M35
Galaxy M54
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Fold 7
Galaxy Z Flip 7 

Xiaomi: HyperOS y Android 17

Xiaomi implementará Android 17 bajo HyperOS 3.3, mientras que otros dispositivos recibirán la actualización con HyperOS 4.

Modelos compatibles: 

Xiaomi 13
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13T
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 14
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14T
Xiaomi 14T Pro
Xiaomi 15
Xiaomi 15 Pro
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi Redmi Note 14
Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+
Xiaomi Redmi Note 14 4G
Xiaomi Redmi Note 14S
Xiaomi MIX Fold 3
Xiaomi MIX Fold 4
Xiaomi MIX Flip
Xiaomi MIX Flip 2
Redmi 15
Redmi 15 4G
Redmi 15C
Poco F7 Pro
Poco F7 Ultra
Poco F8 Pro
Poco F8 Ultra
Poco M7 4G
Poco M7 Plus
Poco M7 Pro 5G
Poco M8
Poco M8 Pro
Poco X7
Poco X7 Pro
Poco X8 Pro 5G
Poco X8 Pro Max 

OPPO y OnePlus: más rendimiento y fluidez

OPPO apostará por ColorOS 17, con mejoras en gestión de CPU, RAM y animaciones más estables. OnePlus seguirá una línea similar con OxygenOS.

OPPO (compatibles): 

Find X7
Find X7 Ultra
Find X8
Find X8 Pro
Find X8 Ultra
Find X9
Find X9 Pro
Find X9 Ultra
Find N5
Find N6
Reno 13
Reno 13 Pro
Reno 13 F
Reno 13 FS
Reno 14
Reno 14 Pro
Reno 15
Reno 15 Pro
A5 5G
A5 5G Pro
A40 

OnePlus (compatibles): 

OnePlus 11
OnePlus 12
OnePlus 12R
OnePlus 13
OnePlus 13R
OnePlus 13T
OnePlus 15
OnePlus 15R
OnePlus Open
OnePlus Nord 4
OnePlus Nord 5
OnePlus Nord 6
OnePlus Nord CE4
OnePlus Nord CE4 Lite
OnePlus Nord CE 5
OnePlus Nord CE 6
OnePlus Nord CE 6 Lite 

Vivo e iQOO: actualización con OriginOS 7

Vivo integrará Android 17 con OriginOS 7, que busca mejorar la fluidez del sistema y la experiencia visual.

Modelos compatibles: 

Vivo X300
Vivo X300 FE
Vivo X300 Ultra
Vivo X200
Vivo X200 Pro
Vivo X200 FE
Vivo X200T
Vivo X200 Ultra
Vivo X100
Vivo X100 Pro
Vivo X Fold 3 Pro
Vivo X Fold 5
Vivo V40
Vivo V40 Pro
Vivo V50
Vivo V50e
Vivo V50 Lite
Vivo V50 Lite 4G
Vivo V60
Vivo V60e
Vivo V60 Lite
Vivo V60 Lite 4G
Vivo V70
Vivo V70 FE
Vivo V70 Elite
iQOO:
iQOO 12
iQOO 12 Pro
iQOO 13
iQOO 15
iQOO 15 Ultra
iQOO 15R
iQOO Neo 9 Pro
iQOO Neo 10
iQOO Neo 10R
iQOO Z10
iQOO Z10x
iQOO Z10R
iQOO Z10 Lite
iQOO Z11x 

Motorola: menos modelos, más optimización

Motorola mantendrá su programa beta en las series Edge, Razr y G, aunque con un soporte más limitado en comparación con otras marcas.

Modelos compatibles: 

Motorola Edge 50 Ultra
Motorola Edge 60
Motorola Edge 60 Pro
Motorola Edge 60 Fusión
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70 Fusión
Motorola Edge 70 Fusion+
Motorola Edge 2025
Motorola Razr+ 2024
Motorola Razr+ 2025
Motorola Razr 50 Ultra
Motorola Razr 60 Ultra
Moto G57
Moto G57 Power
Moto G86 5G
Moto G86 Power 5G 

HONOR: soporte extendido hasta siete años

HONOR destaca por ofrecer hasta siete años de actualizaciones en sus dispositivos flagship, lo que amplía significativamente su compatibilidad con Android 17.

Modelos compatibles: 

HONOR 200
HONOR 200 Pro
HONOR 200 Lite
HONOR 200 Smart
HONOR 400
HONOR 400 Pro
HONOR 600
HONOR 600 Pro
HONOR Magic 6
HONOR Magic 6 Pro
HONOR Magic 7
HONOR Magic 7 Pro
HONOR Magic 7 Lite
HONOR Magic V5
HONOR Magic V6
HONOR Magic V Flip 

Nothing y CMF: Android con diseño minimalista

Nothing continuará con su enfoque visual limpio y soporte de al menos tres grandes actualizaciones de Android.

Modelos compatibles: 

Nothing Phone (2)
Nothing Phone (2a)
Nothing Phone (2a) Plus
Nothing Phone (3)
Nothing Phone (3a)
Nothing Phone (3a) Pro
Nothing Phone (3a Lite)
Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a Pro)
CMF Phone 2 Pro 

Nuevas funciones de Android 17

Android 17 incorpora mejoras importantes en experiencia de uso, productividad y seguridad:

  • App Bubbles para multitarea en ventanas flotantes 
  • Foldable Gaming Mode para juegos en dispositivos plegables 
  • Screen Reactions para grabación simultánea de cámara y pantalla 
  • Permisos de ubicación de un solo uso 
  • Selector de contactos limitado para mayor privacidad 
  • Mejoras en Find Hub con verificación biométrica para marcar dispositivos como perdidos 
  • Bloqueo de intentos rápidos de adivinar PIN 
  • Límites de consumo de RAM en apps pesadas o mal optimizadas 
  • Optimización general de batería y rendimiento 

Android 17 marca una evolución centrada en productividad, seguridad y experiencias adaptadas a nuevos formatos como los dispositivos plegables, mientras amplía su alcance a una amplia gama de smartphones de diferentes fabricantes. 

EE

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