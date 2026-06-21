Estos son todos los celulares compatibles con Android 17 y sus nuevas funciones

Google ha presentado Android 17, la versión más reciente de su sistema operativo móvil, que llega con un enfoque claro en la multitarea, la productividad y la seguridad del usuario.Entre sus principales novedades destacan las App Bubbles, que permiten abrir aplicaciones en ventanas flotantes con solo mantener presionado su icono, así como Screen Reactions, una herramienta pensada especialmente para creadores de contenido que permite grabar pantalla y cámara frontal al mismo tiempo. También se incorpora el Foldable Gaming Mode, diseñado para dispositivos plegables, que divide la pantalla para jugar mientras la parte inferior funciona como un control táctil personalizable. A esto se suman mejoras importantes en privacidad, gestión de permisos y optimización del rendimiento del sistema.Aunque Google aún mantiene la información más completa dentro de su programa beta, la actualización ya tiene una base clara de dispositivos compatibles. En general, los modelos más recientes y aquellos con soporte extendido serán los principales beneficiados.Desde 2025, además, los fabricantes están obligados a ofrecer varios años de actualizaciones, lo que amplía la posibilidad de que más equipos reciban Android 17 entre 2026 y 2027.Como es habitual, los dispositivos Google Pixel serán los primeros en recibir Android 17. Todos los modelos que ya cuentan con Android 16 podrán actualizar.Modelos compatibles: Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 6a Pixel 7 Pixel 7 Pro Pixel 7a Pixel 8 Pixel 8 Pro Pixel 8a Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Pixel 9 Pro Fold Pixel Fold Pixel 10 Pixel 10 Pro Pixel 10 Pro XL Pixel 10a Samsung integrará Android 17 bajo su capa One UI 9, con enfoque en optimización y mejoras de rendimiento. Su programa beta ya está activo en algunos países.Modelos compatibles: Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Galaxy S25 Galaxy S25 Plus Galaxy S25 Ultra Galaxy S25 FE Galaxy S25 Edge Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra Galaxy S24 FE Galaxy S23 Galaxy S23 Plus Galaxy S23 Ultra Galaxy A16 Galaxy A17 Galaxy A25 Galaxy A26 Galaxy A34 Galaxy A35 Galaxy A36 Galaxy A54 Galaxy A55 Galaxy A56 Galaxy M35 Galaxy M54 Galaxy Z Fold 5 Galaxy Z Flip 5 Galaxy Z Fold 6 Galaxy Z Flip 6 Galaxy Z Fold 7 Galaxy Z Flip 7 Xiaomi implementará Android 17 bajo HyperOS 3.3, mientras que otros dispositivos recibirán la actualización con HyperOS 4.Modelos compatibles: Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 13T Xiaomi 13T Pro Xiaomi 14 Xiaomi 14 Pro Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro Xiaomi 15 Xiaomi 15 Pro Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro Xiaomi Redmi Note 14 Xiaomi Redmi Note 14 Pro Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ Xiaomi Redmi Note 14 4G Xiaomi Redmi Note 14S Xiaomi MIX Fold 3 Xiaomi MIX Fold 4 Xiaomi MIX Flip Xiaomi MIX Flip 2 Redmi 15 Redmi 15 4G Redmi 15C Poco F7 Pro Poco F7 Ultra Poco F8 Pro Poco F8 Ultra Poco M7 4G Poco M7 Plus Poco M7 Pro 5G Poco M8 Poco M8 Pro Poco X7 Poco X7 Pro Poco X8 Pro 5G Poco X8 Pro Max OPPO apostará por ColorOS 17, con mejoras en gestión de CPU, RAM y animaciones más estables. OnePlus seguirá una línea similar con OxygenOS.OPPO (compatibles): Find X7 Find X7 Ultra Find X8 Find X8 Pro Find X8 Ultra Find X9 Find X9 Pro Find X9 Ultra Find N5 Find N6 Reno 13 Reno 13 Pro Reno 13 F Reno 13 FS Reno 14 Reno 14 Pro Reno 15 Reno 15 Pro A5 5G A5 5G Pro A40 OnePlus (compatibles): OnePlus 11 OnePlus 12 OnePlus 12R OnePlus 13 OnePlus 13R OnePlus 13T OnePlus 15 OnePlus 15R OnePlus Open OnePlus Nord 4 OnePlus Nord 5 OnePlus Nord 6 OnePlus Nord CE4 OnePlus Nord CE4 Lite OnePlus Nord CE 5 OnePlus Nord CE 6 OnePlus Nord CE 6 Lite Vivo integrará Android 17 con OriginOS 7, que busca mejorar la fluidez del sistema y la experiencia visual.Modelos compatibles: Vivo X300 Vivo X300 FE Vivo X300 Ultra Vivo X200 Vivo X200 Pro Vivo X200 FE Vivo X200T Vivo X200 Ultra Vivo X100 Vivo X100 Pro Vivo X Fold 3 Pro Vivo X Fold 5 Vivo V40 Vivo V40 Pro Vivo V50 Vivo V50e Vivo V50 Lite Vivo V50 Lite 4G Vivo V60 Vivo V60e Vivo V60 Lite Vivo V60 Lite 4G Vivo V70 Vivo V70 FE Vivo V70 Elite iQOO: iQOO 12 iQOO 12 Pro iQOO 13 iQOO 15 iQOO 15 Ultra iQOO 15R iQOO Neo 9 Pro iQOO Neo 10 iQOO Neo 10R iQOO Z10 iQOO Z10x iQOO Z10R iQOO Z10 Lite iQOO Z11x Motorola mantendrá su programa beta en las series Edge, Razr y G, aunque con un soporte más limitado en comparación con otras marcas.Modelos compatibles: Motorola Edge 50 Ultra Motorola Edge 60 Motorola Edge 60 Pro Motorola Edge 60 Fusión Motorola Edge 70 Motorola Edge 70 Fusión Motorola Edge 70 Fusion+ Motorola Edge 2025 Motorola Razr+ 2024 Motorola Razr+ 2025 Motorola Razr 50 Ultra Motorola Razr 60 Ultra Moto G57 Moto G57 Power Moto G86 5G Moto G86 Power 5G HONOR destaca por ofrecer hasta siete años de actualizaciones en sus dispositivos flagship, lo que amplía significativamente su compatibilidad con Android 17.Modelos compatibles: HONOR 200 HONOR 200 Pro HONOR 200 Lite HONOR 200 Smart HONOR 400 HONOR 400 Pro HONOR 600 HONOR 600 Pro HONOR Magic 6 HONOR Magic 6 Pro HONOR Magic 7 HONOR Magic 7 Pro HONOR Magic 7 Lite HONOR Magic V5 HONOR Magic V6 HONOR Magic V Flip Nothing continuará con su enfoque visual limpio y soporte de al menos tres grandes actualizaciones de Android.Modelos compatibles: Nothing Phone (2) Nothing Phone (2a) Nothing Phone (2a) Plus Nothing Phone (3) Nothing Phone (3a) Nothing Phone (3a) Pro Nothing Phone (3a Lite) Nothing Phone (4a) Nothing Phone (4a Pro) CMF Phone 2 Pro Android 17 incorpora mejoras importantes en experiencia de uso, productividad y seguridad:Android 17 marca una evolución centrada en productividad, seguridad y experiencias adaptadas a nuevos formatos como los dispositivos plegables, mientras amplía su alcance a una amplia gama de smartphones de diferentes fabricantes. 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