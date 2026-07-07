Conectarte a una red WiFi ya no requiere memorizar ni compartir largas contraseñas. Si tu router o teléfono es compatible con códigos QR, puedes acceder a internet en segundos y evitar revelar la clave de tu red a otras personas.

La forma de conectarse a una red WiFi ha evolucionado en los últimos años. Si antes era indispensable escribir una contraseña para vincular un dispositivo a una red inalámbrica, hoy muchos routers y teléfonos inteligentes permiten realizar el proceso mediante un código QR, una alternativa que facilita el acceso y reduce la necesidad de compartir la clave de forma escrita.

Este método se ha convertido en una opción práctica para hogares, oficinas y negocios, ya que agiliza la conexión de nuevos dispositivos sin tener que recordar contraseñas complejas.

¿Cómo funciona el código QR para conectarse al WiFi?

El código QR almacena la información necesaria para que un dispositivo móvil pueda identificar una red inalámbrica y conectarse a ella de manera automática. Actualmente, numerosos routers incluyen este código impreso en una etiqueta o permiten generarlo desde la configuración del equipo. Al escanearlo con un teléfono compatible, el dispositivo reconoce los datos de la red y establece la conexión sin que el usuario tenga que escribir la contraseña.

De esta manera, el proceso resulta más rápido y también evita errores al introducir claves largas o con caracteres especiales.

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Paso a paso para conectarte a una red WiFi con un código QR

Si tu teléfono cuenta con esta función, el procedimiento es sencillo y solo toma unos segundos.

Primero debes ingresar al apartado de Internet o WiFi dentro de los ajustes del dispositivo móvil.

Después selecciona la opción "Agregar red" y ubica el ícono del código QR, que generalmente aparece junto al apartado del nombre de la red.

Al presionarlo, se abrirá la cámara del teléfono para escanear el código.

Solo tendrás que apuntar la cámara hacia el código QR del router y esperar unos instantes para que el dispositivo complete la conexión automáticamente.

En algunos modelos recientes de teléfonos inteligentes, ni siquiera es necesario entrar a los ajustes del WiFi.

Basta con abrir la aplicación de la cámara y enfocar el código QR para que el sistema detecte la red y ofrezca la opción de conectarse de inmediato.

También puedes compartir tu red sin revelar la contraseña

Una de las principales ventajas de este sistema es que ya no necesitas decir o escribir la contraseña de tu red cuando alguien quiere conectarse. Una vez que tu teléfono ya está vinculado al WiFi, es posible generar un nuevo código QR para compartir el acceso con otros usuarios.

Para hacerlo, debes ingresar nuevamente al apartado de Internet, seleccionar el ícono de engranaje correspondiente a la red a la que estás conectado y elegir la opción "Compartir". El teléfono generará automáticamente un código QR que otra persona podrá escanear desde su dispositivo para conectarse a internet. Así, el acceso a la red se realiza sin necesidad de revelar la contraseña de forma escrita o verbal.

¿Por qué esta opción resulta más práctica?

Durante muchos años, compartir una red WiFi implicaba proporcionar la contraseña a familiares, amigos o visitantes. En algunos casos, esto representaba un riesgo, especialmente cuando la misma clave también era utilizada en otras cuentas o servicios digitales.

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El uso de códigos QR permite evitar ese paso y simplifica el proceso de conexión, especialmente cuando la contraseña contiene combinaciones largas de letras, números y símbolos difíciles de recordar . Además, reduce el tiempo necesario para conectar nuevos dispositivos, ya que el sistema completa el proceso automáticamente después del escaneo.

¿Qué necesitas para utilizar esta función?

Para aprovechar esta herramienta es necesario que tanto el router como el teléfono móvil sean compatibles con la conexión mediante código QR. Muchos equipos modernos ya incorporan esta función de forma nativa, tanto para conectarse como para generar nuevos códigos y compartir el acceso con otros usuarios.

Si tu dispositivo cuenta con esta característica, podrás utilizarla directamente desde la configuración del WiFi o incluso desde la aplicación de la cámara, dependiendo del modelo del teléfono.

El uso del código QR para acceder a una red WiFi representa una alternativa cada vez más común para conectarse a internet de forma sencilla. Gracias a esta función, disponible en numerosos routers y smartphones, los usuarios pueden compartir su conexión sin exponer la contraseña de la red, haciendo que el acceso sea más rápido, práctico y cómodo para quienes necesitan conectarse desde un dispositivo móvil.

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