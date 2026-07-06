One UI 9 con Android 17: Samsung confirma nueva beta y estos Galaxy recibirán la actualización

Samsung dio un nuevo paso hacia el lanzamiento oficial de One UI 9 basado en Android 17, al confirmar que la cuarta versión beta comenzará a distribuirse durante la próxima semana para los primeros dispositivos compatibles.Con este anuncio, la compañía deja entrever que la versión estable del sistema operativo está cada vez más cerca, luego de varias semanas de pruebas y mejoras enfocadas en optimizar el rendimiento y corregir errores detectados por los usuarios.La información fue dada a conocer por Samsung a través de una publicación en su blog oficial, donde confirmó el inicio del despliegue de la cuarta beta.Aunque la empresa no detalló las nuevas funciones o cambios específicos que incluirá esta actualización, sí representa una señal de que el desarrollo del software se encuentra en su etapa final.Las versiones beta permiten que los usuarios prueben anticipadamente las novedades del sistema operativo y reporten posibles fallos antes de que llegue la actualización definitiva a todos los equipos compatibles.Por ahora, la cuarta beta de One UI 9 estará disponible únicamente para la nueva familia Galaxy S26:Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 UltraPosteriormente, Samsung ampliará el despliegue a más dispositivos compatibles.Samsung ya confirmó que más de 40 dispositivos serán compatibles con One UI 9 y Android 17.Serie Galaxy S Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra Galaxy S25 Galaxy S25+ Galaxy S25 Ultra Galaxy S25 Edge Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 Ultra Galaxy S24 FE Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 FE Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip Galaxy Z Fold 7 Galaxy Z Flip 7 Galaxy Z Fold 6 Galaxy Z Flip 6 Galaxy Z Fold 5 Galaxy Z Flip 5 Galaxy Z Flip SE Serie Galaxy A Galaxy A57 Galaxy A56 Galaxy A55 Galaxy A54 Galaxy A37 Galaxy A36 Galaxy A35 Galaxy A34 Galaxy A26 Galaxy A25 Galaxy A24 Galaxy A17 Galaxy A16 Galaxy A15 Galaxy A07 Serie Galaxy M Galaxy M56 Galaxy M55s Galaxy M55 Galaxy M54 Galaxy M34 Galaxy M16 Galaxy M15 Galaxy M06 Tablets Galaxy compatibles Galaxy Tab S11 Ultra Galaxy Tab S11 (Wi-Fi y 5G) Galaxy Tab S10+ Galaxy Tab S10 Ultra Galaxy Tab S10 FE y S10 FE+ (Wi-Fi y 5G) Galaxy Tab S9 Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9 Ultra Galaxy Tab S9 FE y S9 FE+ (Wi-Fi y 5G) Galaxy Tab Active 5 Galaxy Tab Active 5 Pro Samsung todavía no ha anunciado una fecha exacta para el lanzamiento de la versión estable de One UI 9 con Android 17. Sin embargo, la llegada de la cuarta beta suele ser uno de los últimos pasos antes de la distribución oficial, por lo que, si el calendario se mantiene, la actualización definitiva podría comenzar a liberarse durante las próximas semanas para los primeros dispositivos compatibles. EE