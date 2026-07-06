Lunes, 06 de Julio 2026

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One UI 9 con Android 17: Samsung confirma nueva beta y estos Galaxy recibirán la actualización

La información fue dada a conocer por Samsung a través de una publicación en su blog oficial, donde confirmó el inicio del despliegue de la cuarta beta

Por: Elsy Angélica Elizondo

Las versiones beta permiten que los usuarios prueben anticipadamente las novedades del sistema operativo y reporten posibles fallos antes de que llegue la actualización definitiva a todos los equipos compatibles. ESPECIAL

Las versiones beta permiten que los usuarios prueben anticipadamente las novedades del sistema operativo y reporten posibles fallos antes de que llegue la actualización definitiva a todos los equipos compatibles. ESPECIAL

Samsung dio un nuevo paso hacia el lanzamiento oficial de One UI 9 basado en Android 17, al confirmar que la cuarta versión beta comenzará a distribuirse durante la próxima semana para los primeros dispositivos compatibles.

Con este anuncio, la compañía deja entrever que la versión estable del sistema operativo está cada vez más cerca, luego de varias semanas de pruebas y mejoras enfocadas en optimizar el rendimiento y corregir errores detectados por los usuarios.

La versión final de One UI 9 estaría muy cerca

La información fue dada a conocer por Samsung a través de una publicación en su blog oficial, donde confirmó el inicio del despliegue de la cuarta beta.

Aunque la empresa no detalló las nuevas funciones o cambios específicos que incluirá esta actualización, sí representa una señal de que el desarrollo del software se encuentra en su etapa final.

Las versiones beta permiten que los usuarios prueben anticipadamente las novedades del sistema operativo y reporten posibles fallos antes de que llegue la actualización definitiva a todos los equipos compatibles.

¿Qué celulares Samsung recibirán primero la beta 4?

Por ahora, la cuarta beta de One UI 9 estará disponible únicamente para la nueva familia Galaxy S26:

Galaxy S26
Galaxy S26+
Galaxy S26 Ultra

Posteriormente, Samsung ampliará el despliegue a más dispositivos compatibles.

Lista de celulares Samsung que actualizarán a One UI 9

Samsung ya confirmó que más de 40 dispositivos serán compatibles con One UI 9 y Android 17.

Serie Galaxy S
Galaxy S26
Galaxy S26+
Galaxy S26 Ultra
Galaxy S25
Galaxy S25+
Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Edge
Galaxy S24
Galaxy S24+
Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24 FE
Galaxy S23
Galaxy S23+
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23 FE
Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip
Galaxy Z Fold 7
Galaxy Z Flip 7
Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Flip SE
Serie Galaxy A
Galaxy A57
Galaxy A56
Galaxy A55
Galaxy A54
Galaxy A37
Galaxy A36
Galaxy A35
Galaxy A34
Galaxy A26
Galaxy A25
Galaxy A24
Galaxy A17
Galaxy A16
Galaxy A15
Galaxy A07
Serie Galaxy M
Galaxy M56
Galaxy M55s
Galaxy M55
Galaxy M54
Galaxy M34
Galaxy M16
Galaxy M15
Galaxy M06
Tablets Galaxy compatibles
Galaxy Tab S11 Ultra
Galaxy Tab S11 (Wi-Fi y 5G)
Galaxy Tab S10+
Galaxy Tab S10 Ultra
Galaxy Tab S10 FE y S10 FE+ (Wi-Fi y 5G)
Galaxy Tab S9
Galaxy Tab S9+
Galaxy Tab S9 Ultra
Galaxy Tab S9 FE y S9 FE+ (Wi-Fi y 5G)
Galaxy Tab Active 5
Galaxy Tab Active 5 Pro 

¿Cuándo llegará la versión oficial?

Samsung todavía no ha anunciado una fecha exacta para el lanzamiento de la versión estable de One UI 9 con Android 17. Sin embargo, la llegada de la cuarta beta suele ser uno de los últimos pasos antes de la distribución oficial, por lo que, si el calendario se mantiene, la actualización definitiva podría comenzar a liberarse durante las próximas semanas para los primeros dispositivos compatibles. 

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