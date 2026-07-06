One UI 9 con Android 17: Samsung confirma nueva beta y estos Galaxy recibirán la actualización

Samsung dio un nuevo paso hacia el lanzamiento oficial de One UI 9 basado en Android 17, al confirmar que la cuarta versión beta comenzará a distribuirse durante la próxima semana para los primeros dispositivos compatibles.

Con este anuncio, la compañía deja entrever que la versión estable del sistema operativo está cada vez más cerca, luego de varias semanas de pruebas y mejoras enfocadas en optimizar el rendimiento y corregir errores detectados por los usuarios.

La versión final de One UI 9 estaría muy cerca

La información fue dada a conocer por Samsung a través de una publicación en su blog oficial, donde confirmó el inicio del despliegue de la cuarta beta.

Aunque la empresa no detalló las nuevas funciones o cambios específicos que incluirá esta actualización, sí representa una señal de que el desarrollo del software se encuentra en su etapa final.

Las versiones beta permiten que los usuarios prueben anticipadamente las novedades del sistema operativo y reporten posibles fallos antes de que llegue la actualización definitiva a todos los equipos compatibles.

¿Qué celulares Samsung recibirán primero la beta 4?

Por ahora, la cuarta beta de One UI 9 estará disponible únicamente para la nueva familia Galaxy S26:

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Posteriormente, Samsung ampliará el despliegue a más dispositivos compatibles.

Lista de celulares Samsung que actualizarán a One UI 9

Samsung ya confirmó que más de 40 dispositivos serán compatibles con One UI 9 y Android 17.

Serie Galaxy S

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip SE

Serie Galaxy A

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A37

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A17

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy A07

Serie Galaxy M

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Tablets Galaxy compatibles

Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S11 (Wi-Fi y 5G)

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE y S10 FE+ (Wi-Fi y 5G)

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE y S9 FE+ (Wi-Fi y 5G)

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro

¿Cuándo llegará la versión oficial?

Samsung todavía no ha anunciado una fecha exacta para el lanzamiento de la versión estable de One UI 9 con Android 17. Sin embargo, la llegada de la cuarta beta suele ser uno de los últimos pasos antes de la distribución oficial, por lo que, si el calendario se mantiene, la actualización definitiva podría comenzar a liberarse durante las próximas semanas para los primeros dispositivos compatibles.

EE