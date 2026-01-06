Cuando de enviar mensajes se trata, WhatsApp esta a la orden del día, gracias a su funcionalidad e inmediatez para el envió de textos, archivos, fotos, videos y documentos es la razón por la que muchas personas lo usan. Sin embargo, hay quienes prefieren no enviar información personal para evitar riesgos.

Cabe resaltar que las empresas son las que deben de estar más alertas si usan WhatsApp, pues podrían poner en riesgo información y datos importantes.

¿Cuáles son los riesgos de compartir información por WhatsApp?

Si usas frecuentemente WhatsApp debes de estar consciente de los riesgos que hay al momento de enviar mensajes.

Caer en fraudes

Hay algunos datos que es mejor evitar enviarlos por WhatsApp, como: número de seguridad social, número de identificación personal, fecha de nacimiento o dirección física a través de WhatsApp ya es extremadamente arriesgado y podrías caer en fraudes.

Te puede interesar: 2 formas de modificar tu voz en audios de WhatsApp de forma divertida

Cuídate del phishing y el malware

A pesar de que WhatsApp es una buena opción para comunicarse con familiares y amigos de confianza, existe un riesgo alto de que estos datos puedan ser robados. Los ciberdelincuentes utilizan técnicas avanzadas como el phishing y el malware para interceptar mensajes y robar credenciales de acceso.

Suplantación de identidad

Uno de los riesgos más comunes es que los ciberdelincuentes usen tus datos personales para suplantar tu identidad; con ello, se pueden cometer delitos o fraudes a tu nombre. Los riesgos son más severos, ya que tienen consecuencias legales.

Para evitar los riesgos anteriores es mejor compartir tu información personal por correo electrónico, ya que es mejor en términos de seguridad, localización y control de seguridad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS